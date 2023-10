Napoli, Tonali, Balotelli e De Zerbi: le ultimissime

Garcia: "Sono sereno". Parla il tecnico del Newcastle. Balotelli torna sull'addio alla Nazionale. Guardiola: "De Zerbi allenerà il City"

ROMA - "I tifosi che mi hanno incoraggiato, mi hanno detto di non mollare, di non ascoltare, di non leggere. Quindi li ringrazio. Anche da parte della stampa le critiche vogliono essere costruttive, ma non da parte di tutti voi. C'è stato qualcosa di esagerato. Adesso so chi sono i miei amici e i miei nemici". Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona.

Sandro Tonali "ha avuto un paio di settimane molto, molto difficili e ha avuto a che fare con molte cose. Da quello che posso vedere si sta comportando molto bene e sta affrontando le sue emozioni con forza, ma devo riportarlo al calcio e a ciò che sta offrendo in campo per cercare di prendere la decisione migliore per la squadra". Lo scrive su Twitter il Newcastle, riportando le parole del tecnico, Eddie Howe.

"Ci sono stati certi momenti in cui ho odiato alcune persone che lavoravano nella Nazionale. A dire il vero, non guardo le partite della Nazionale. Sto troppo male perché vorrei giocarle io". Lo dice Mario Balotelli a TvPlay.it. "A Mancini è vero che devo tanto, e penso che anche lui debba tanto a me, ma la sofferenza più grande è stata Italia-Macedonia. Non l'ho vista perché mi faceva male, ho acceso quando aveva segnato la Macedonia, perché non potevo crederci. Non penso di aver recuperato ancora da questo dispiacere. Con la Nazionale divento un altro giocatore".

La benedizione è di quelle da pelle d'oca perché arriva dal tecnico campione d'Europa in carica con il City, non uno di passaggio. "Roberto De Zerbi sarà il prossimo tecnico del Manchester City, ne ha tutte le qualità". Lo dice così, senza mezzi termini Pep Guardiola in persona. La frase riportata dal Telegraph suona come un'investitura ufficiale, un passaggio di consegne che incensa il capo del giovane e lanciatissimo tecnico del Brighton, squadra che domani se la vedà proprio contro i Citizens in una sfida che si preannuncia ad altissimo tasso di spettacolarità e gol.