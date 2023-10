Roma, Lazio, Juventus e Gomez: le ultimissime

Smalling si allena. Casale querela Corona. Chiesa si è allenato in gruppo. L'argentino positivo al doping

ROMA - Buone notizie per la Roma, in vista del lunch match di domenica contro il Monza. Il difensore central Chris Smalling, fermo dal 1° settembre per l'infortunio patito contro il Milan, si è allenato con i compagni senza problemi e dovrebbe essere convocato dall'allenatore José Mourinho per la partita contro i brianzoli.

E' stata ricevuta in Procura a Milano la querela sporta da Nicolò Casale contro Fabrizio Corona, Dillinger News e Striscia La Notizia in cui ipotizzano i reati di diffamazione aggravata, rivelazione di segreto d'ufficio e calunnia per aver tirato in ballo il difensore della Lazio nella vicenda del calcio e delle scommesse. Anche altri calciatori, i cui nomi sono stati fatti da Corona, hanno annunciato di essere pronti a denunciarlo.

Buone notizie per la Juventus in vista del big match contro il Milan. Federico Chiesa è tornato ad allenarsi in gruppo. Salgono dunque le quotazioni per vederlo in campo nella partita in programma per domenica 22 alle 20:45. L'attaccante aveva lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale saltando le due partite delle qualificazioni ai prossimi Europei contro Malta e Inghilterra. Chiesa a Coverciano aveva accusato un problema fisico e aveva deciso di tornare a Torino per essere visitato dai medici del club. Negli ultimi giorni si era allenato solo a parte, a differenza di Vlahovic che sembra aver recuperato a pieno.

L'attaccante del Monza Alejandro 'Papu' Gomez, è risultato positivo a un controllo antidoping effettuato ai tempi del Siviglia nel novembre del 2022, poco prima di giocare il Mondiale con l'Argentina. Lo riporta 'Relevo' Per il 35enne argentino è arrivo una squalifica di due anni. Il giocatore avrebbe assunto uno sciroppo della famiglia B2-adrenergica, simile al salbutamolo, ovvero una delle sostanze vietate dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA).