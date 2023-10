Charlton, Napoli, Roma e Milan: le ultimissime

E' Morto Bobby Charlton. Il Napoli vince a Verona. Mourinho punta il Monza. Attesa per Milan-Juventus

ROMA - All'età di 86 anni, compiuti dieci giorni fa, l'11 ottobre, è morto Bobby Charlton, leggenda del Manchester United e del calcio in generale. Il club inglese ne ha dato l'annuncio con un comunicato: "Il Manchester United è in lutto per la scomparsa di Sir Bobby Charlton, uno dei giocatori più grandi e amati della storia del nostro club. Sir Bobby è stato un eroe per milioni di persone, non solo a Manchester o nel Regno Unito, ma ovunque si giochi il calcio nel mondo. Era ammirato tanto per la sua sportività e integrità quanto per le sue eccezionali qualità di calciatore; Sir Bobby sarà sempre ricordato come un gigante del calcio".

Il Napoli torna alla vittoria dopo lo stop contro la Fiorentina. I campioni d'Italia, dopo le voci su Rudi Garcia, si avvicinano alla vetta grazie alla doppietta di Kvaratskhelia ed al gol di Politano. Per il Verona inutile la rete di Lazovic. Tension e prima del match all'esterno dello stadio Bentegodi, lanciati fumogeni e petardi. Scortati gli oltre 3 mila sostenitori del club campano, oltre 300 identificati, 36 i tifosi azzurri daspati.

"Il Monza sta attraversando un ottimo momento di forma ma anche noi stiamo bene". Così José Mourinho, tecnico della Roma, prima del mtch di domenica delle 1230 allo stadio Olimpico contro i brianzoli: “Il Monza ha fatto un buon campionato lo scorso anno, ha preso dei giocatori bravi, sono un'ottima squadra e sarà una gara difficile”. Poi fa il punto sugli infortunati: “Smalling non sarà a disposizione. Il suo è un infortunio che provoca dolore, ieri è stato il primo giorno in cui ha lavorato con noi, ma abbiamo lavorato a bassa intensità. Llorente, invece, è disponibile, ha fatto con noi tre giorni di lavoro, due dei quali di una certa intensità mentre Dybala si allena con il preparatore".

Domani grande attesa per il bgi match tra Milan e Juventus. Pioli va subito al dunque: “Non sarebbe importante vincere per mandare la Juventus a -7, con 29 partite a disposizione si possono recuperare ancora tanti punti. Sarebbe importante per il nostro cammino e la continuità delle nostre prestazioni, è importante per la nostra fiducia". Così invece l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri: “Sarà una partita bella e stimolante, si affrontano la prima contro la terza e sappiamo le difficoltà: giocare al 'Meazza' è allo stesso tempo affascinante e complicato, ma dobbiamo godercela anche perché ci saranno 80mila spettatori"