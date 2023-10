Lazio, Inter, Napoli e Formula Uno: le ultimissime

Vincono Lazio, Inter e Napoli. Multe fino a 1 milione di euro per i piloti di F1

ROMA - Tre gli anticipi della 9ª giornata del campionato di calcio di Serie A che è tornato dopo la sosta per le nazionali. Nel posticipo delle 20.45 importante vittoria per la Lazio che al Mapei Stadium di Reggio Emilia stende il Sassuolo 2-0. I gol tutti nel primo tempo: sblocca Felipe Anderson il raddoppio porta la firma di Luis Alberto. Seconda vittoria di fila in campionato per i biancocelesti che salgono a quota 13 punti e agganciano momentaneamente l'Atalanta al sesto posto.

Riparte alla grande anche l'Inter che passa sul campo del Torino con i gol di Thuram, Lautaro Martinez e Calhanoglu su rigore (0-3) issandosi così momentaneamente in vetta alla classifica, a +1 sul Milan che aspetta la visita della Juventus a San Siro nel big-match di domenica 22 ottobre. Continua invece il momento difficile dei granata, alla quinta gara senza vittoria e in ansia per il grave infortunio di Schuurs uscito in barella.

Il Napoli riscatta il pesantissimo ko interno con la Fiorentina prima della sosta per le nazionali e sbanca il Bentegodi con un netto 3-1. Gli uomini di Garcia dominano nella prima frazione, chiusa avanti di due reti grazie a Politano e Kvaratskhelia, quindi il georgiano si ripete in avvio di una ripresa ben più equilibrata. Lazovic riapre la sfida, ma Meret cala la saracinesca ed è il grande protagonista del forcing scaligero, negando il gol a Djuric, Bonazzoli e Folorunsho.

Piloti sorpresi e non poco dalla scoperta dell'incremento del limite massimo di sanzione pecuniaria prevista dalla Federazione e comminabile ai piloti. Dai 250 mila euro si è deciso l'aumento fino a 1 milione di euro. Hamilton va giù dur: “Mi piacerebbe sapere quale dev'essere l'infrazione per ricevere una multa di 1 milione!”. Leclerc invece sottolinea che ci sono pilti che quella cifra nemmeno la guiadagnano.