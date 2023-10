Roma, Madrid, Formula Uno e Moto Gp: le ultimissime

El Shaarawy stende il Monza. Polemica tra Siviglia e Real. Verstappen vince la sprint race nel Gp Usa. Annullata quella della moto Gp

ROMA - Prosegue la striscia di vittorie della la Roma di Josè Mourinho. Dopo Frosinone e Cagliari, i giallorossi battono il Monza nell nono turno di serie A. Decide la sfida al 90' El Shaarawy, brianzoli in dieci uomini dal 41' del primo tempo per l'espulsione di D'Ambrosio. Nel finale espulso Mourinho che dunque nella prossima gara a San Siro contro l'Inter non siederà in panchina.

La partita tra Siviglia e Real Madrid ha lasciato diversi strascichi anche dopo il fischio finale: sfida accesa, insulti razzisti per Vinicius e compagni, decisioni arbitrali discutibili. In conferenza stampa, il tecnico italiano Carlo Ancelotti non ha fatto nulla per nascondere il proprio disappunto, tuttavia mantenendo un atteggiamento dignitoso e apprezzabile nonostante il caos in campo e sugli spalti. Il Siviglia ha individuato e cacciato dallo stadio il tifoso razzista, responsabile di aver insultato Vinicius, mentre le immagini del parapiglia tra Sergio Ramos e Rudiger sono già diventate virali.

Max Verstappen ha vinto la gara Sprint del Gp degli Stati Uniti ad Austin. La Red Bull del campione del mondo, partito dalla pole, si è imposta nella gara sui 100 Km che assegna i primi punti del weekend di F1. Dietro a Verstappen si piazza la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari di Charles Leclerc a completare il podio. Quarto posto per la McLaren di Lando Norris seguito dall'altra red Bull di Sergio Perez e l'altra rossa di Carlos Sainz. Settimo posto per l'Alpine di Pierre Gasly e ottava la Mercedes di George Russell.

La gara sprint di Moto Gp australiana è stata annullata a causa delle condizioni meteo avverse. Il forte vento con raffiche fino a 80Km/h e la pioggia hanno spinto gli organizzatori a cancellare la gara di Phillip Island a mezz'ora dall'inizio, le 12:30 locali, per tutelare l'incolumita' dei piloti.