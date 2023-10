Juventus, Roma, Immobile e Formula Uno: le ultimissime

La Juventus batte il Milan, vincono anche Roma, Atalanta e Bologna. Immobile: "Alla Lazio sto bene". In Usa vince ancora Verstappen

ROMA - La Juventus risponde all'Inter e torna a vincere contro il Milan dopo cinque match consecutivi che non lo faceva contro i rossoneri. Match che è cambiato dopo l'espulsione di Thiaw per il fallo da ultimo uomo su Kean. Il gol decisivo lo segna Manuel Locatelli che regala tre punti pesantissimi alla squadra di Allegri che ora si ritrova a -2 dal primo posto e a -1 dal Milan.

Nelle altre gare la Roma ha battuto il Monza 1-0, 2-1 del Bologna siul Frosinone, pirotecnico 2-2 tra Salernitana e Cagliari mentre l'Atalanta ha battuto 2-0 il Genoa. Chiuderà questa nona giornata Udinese-Lecce e Fiorentina-Empoli.

Prima volta a Verissimo per Ciro Immobile. Il capitano della Lazio ha toccato con Silvia Toffanin diversi argomenti: dall'amore per la squadra biancoceleste all'infanzia trascorsa a Torre Annunziata passando per lo scandalo scommesse: “LA Lazio è e sarà sempre nel cuore ho fatto tantissime cose belle con questa maglia". "Nell'ultimo periodo è stato detto tanto, non penso di poter andare via dalla Lazio con due parole sul giornale. Per ora non mi sento di dire che raggiungerò Mancini in Arabia Saudita, ho da fare tantissime cose con la maglia della Lazio, vado avanti per questa strada".

E' Max Verstappen a trionfare nel Gran Premio degli Stati Uniti, valevole per la diciannovesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. L'olandese, già confermatosi campione del mondo, vince anche ad Austin davanti a un Lewis Hamilton che nel finale prova ad agganciare il campione del mondo, riuscendo però soltanto ad avvicinarsi. Sul podio anche la McLaren di Lando Norris davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. Crolla invece laRossa di Charles Leclerc, sesto dietro all'altra Red Bull di Sergio Perez.