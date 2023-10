Lazio, Milan, Roma e Sinner: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

La Lazio sfida il Feyenoord, il Milan il Psg. Roma multata per i raccattapalle. Sinner cerca la rivincita contro Shelton

ROMA – La Lazio si rituffa in Champions a caccia della quarta vittoria di fola tra campionato e coppe. I biancocelesti saranno di scena alle 18.45 a Rotterdam contro il Feyenoord, alle 21 sarà la volta del Milan impegnato a Parigi contro il Psg. Le probabili formazioni.

José Mourinho (così come Nuno Santos) salterà per il secondo anno consecutivo la sfida di San Siro contro l’Inter. Ieri pomeriggio è arrivata l’ufficialità del Giudice Sportivo che ha motivato l'espulsione del tecnico nella sfida contro l’Inter «per avere assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale». La Roma ha ricevuto anche un’ammenda di 10 mila euro «a titolo di responsabilità oggettiva, per avere i propri raccattapalle, dopo la segnatura della rete, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco, costringendo l’Arbitro a prolungare di due minuti il tempo di recupero».

Jannik Sinner contro Ben Shelton: Atto II. Il campo centrale dell’ATP 500 di Vienna alle 17.30 sarà teatro del nuovo scontro diretto tra i due rappresentanti della nuova generazione ATP. A distanza di 15 giorni dall’ottavo del Masters 1000 di Shanghai, vinto da Shelton 2-6 6-3 7-6, la sfida si ripropone sul cemento indoor austriaco, vero e proprio habitat naturale di Sinner. Primo turno sulla carta scoppiettante, rivincita che l’azzurro ha preparato nel migliore dei modi arrivando a Vienna con largo anticipo.