Roma, Totti, Serie A e calcio femminile: le ultimissime

Mourinho: "Lo Slavia è la più forte del girone". Totti incontra Nakata. Maresca dirigerà Inter-Roma. Germania, Olanda e Belgio si candidano per il mondiale femminile

ROMA - "Abbiamo avuto come squadra una reazione ottima dopo la super sconfitta di Genoa, con quattro vittorie". Lo ha detto il tecnico della Roma Josè Mourinho a Sky alla vigilia della sfida di Europa League con lo Slavia Praga: "L'ultima senza giocare bene e senza meritare tanto, ma la gara ha dimostrato che la squadra ha fiducia. I tifosi sono stati fondamentali, hanno mantenuto la squadra in partita fino alla fine, sono stati fondamentali. Quella che affronteremo domani è la squadra al 100% più forte nel girone, siamo entrambe a 6 punti. L'anno scorso abbiamo fatto tanta fatica per arrivare secondi e abbiamo incontrato una squadra che scendeva dalla Champions. Se possiamo risparmiarci due partite extra dobbiamo provarci".

Francesco Totti e Hidetoshi Nakata a distanza di 22 anni dallo scudetto conquistatoinsieme con la maglia della Roma si sono ritrovati in occasione della visita dell'ex capitano giallorosso in Giappone per un evento commerciale. "Riunione 22 anni dopo", ha scritto Totti su Instagram come didascalia che accompagna la foto dei due.

Fabio Maresca è l'arbitro designato per Inter-Roma, big match della decima giornata di Serie A, in programma domenica 29 ottobre allo stadio 'Meazza' di Milano. Daniele Orsato dirigerà invece Napoli-Milan, in programma sempre domenica ma alle 20.45 allo stadio 'Maradona. Questi agli altri arbitri: Genoa-Salernitana (venerdì 27, ore 20.45): Massa; Sassuolo-Bologna (sabato 28, ore 15): Giua; Lecce-Torino (sabato 28, ore 18): Aureliano; Juventus-Verona (sabato 28, ore 20.45): Feliciani: Cagliari-Frosinone (ore 12.30): Pairetto; Monza-Udinese (ore 15): Prontera; Empoli-Atalanta (lunedì 30, ore 18.30): Massimi; Lazio-Fiorentina (lunedì 30, ore 20.45): Marcenaro.

Germania, Olanda e Belgio hanno annunciato ufficialmente il lancio ufficiale della loro candidatura congiunta per ospitare la Coppa del Mondo femminile 2027. "Siamo lieti di annunciare il lancio ufficiale della candidatura per Bng2027. Dopo mesi di preparativi non vediamo l'ora di presentare la nostra candidatura per ospitare la Coppa del Mondo femminile Fifa 2027 che, siamo certi, offrirà un torneo di qualità senza pari, sia per le squadre partecipanti che per i tifosi, di tutto il mondo", hanno affermato le federazioni dei tre paesi in una dichiarazione congiunta.