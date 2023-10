Lazio, Milan, Bayern Monaco e Sinner: le ultimissime

Sconfitte per Lazio e Milan. Nuovo record per il Bayern. Sinner sfiderà Sonego

ROMA - Serata di Champions amara per Milan e Lazio entrambe sconfitte. La Lazio a Rotterdam contro il Feyenoord trova la prima sconfitta (3-1) di questa fase a gironi di Champions. Biancocelesti mai in partita e in balia di una squadra cinica e spietata. Protagonista della serata Gimenez, autore di una doppietta, Zerrouki sul finire del primo tempo ha trovato il raddoppio. Vana la rete della bandiera su rigore di Pedro nel finale su un calcio di rigore procurato dal neo entrato Castellanos. Nell'altra gara del girone 2-2 tra Celtic e Atletico: primo il Feyenoord a 6 punti, pii Atletico 5, Lazio 4 e Celtic 1.

Non va meglio al Milan che a Parigi contro il Psg esce sconfitta per 3-0. Niente da fare per i rossoneri che al 26' sono già sotto per la rete del solito Mbappé, il raddoppio nella ripresa porta la firma di Kolo Muani. Nel finale Kangin cala il tris. Psg che comanda il girone a quota 6 punti, Borussia Dortmund e Newcastle a 4, chiude il Milan 2.

La vittoria per 3-1 di ieri contro il Galatasaray ha segnato un nuovo record per il Bayern Monaco in Champions League, raggiungendo le 37 partite di imbattibilità nella fase a gironi della competizione. La squadra di Monaco ha anche 16 vittorie consecutive nella fase a gironi e otto vittorie fuori dal proprio stadio, anche questo è un record. La Juventus ha vinto sette trasferte consecutive nella Champions League dal 2019 al 2021, rendendo la squadra allenata da Thomas Tuchel ora l'unica detentrice del record.

Jannik Sinner ha superato il primo turno dell'Atp 250 di Vienna battendo l'americano Ben Shelton 7-6 (2), 7- 5. L'azzurro numero 4 del mondo ha giocato benissimo i punti decisivi di una gara molto equilibrata e in un'ora e 45 minuti si e' preso la rivincita sul 21enne numero 15 del ranking, dopo la sconfitta negli ottavi a Shanghai. Domani agli ottavi il 22enne altoatesino e' atteso dal derby italiano con Lorenzo Sonego, che al primo turno ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo in tre set.