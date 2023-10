Roma, Atalanta, Fiorentina e Tonali: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

La Roma ospita lo Slavia Praga, Atalanta a casa dello Sturm Graz. Viola contro il Cukaricki. Accordo sul patteggiamento di Tonali

ROMA – Tre le italiane impegnate i questo giovedì di Coppe, in Europa League la Roma alle 21 ospita lo Slavia Praga mentre prima alle 18.45 l'Atalanta sarà di scena in Austria contro lo Sturm, Graz. Sempre alle 21 ma in Conference la Fiorentina ospita il Cukaricki. Intanto è stato trovato l'accordo sul patteggiamento di Tonali che tornerà ad agosto: dieci mesi di squalifica, più altri otto di pene alternative.