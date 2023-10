Tonali, Napoli, Fifa e Milan: le ultimissime

Tonali patteggia 10 mesi. Nessun contatto Napoli-Mazzarri. Argentina sempre pirma in classifica. Polemica Calabria-Pioli

ROMA - Il giocatore del Newcastle e della nazionale italiana Sandro Tonali ha trovato l'accordo con la procura federale della Figc e ha patteggiato dieci mesi di squalifica in campo e otto di pene alternative per il suo coinvolgimento nella vicenda delle scommesse. L'intesa prevede anche la sua adesione a un piano terapeutico per guarire dalla ludopatia e la disponibilita' a degli incontri sul tema organizzati dalla Federcalcio in Italia. Tonali salterebbe quindi anche l'Europeo se l'Italia dovesse qualificarsi alla fase finale.

Nessun contatto recente. Walter Mazzarri non è stato chiamato dal Napoli, che pure in passato ha allenato e a cui è molto legato, per una eventuale sostituzione di Garcia. Questo è quanto emerge da ambienti vicini all'allenatore toscano dopo che, in mattinata, erano state travisate alcune sue dichiarazioni in merito a una ritrovata serenità dopo le vittorie della squadra. Serenità, evidentemente, data dall'affetto che Mazzarri ha ancora per Napoli e il Napoli, ma niente di più.

"Nell'ultimo mese sono state giocate 165 partite internazionali, tra cui partite di qualificazione alla Coppa del Mondo Fifa 2026, partite di qualificazione alle competizioni continentali e partite appartenenti alla Concacaf Nations League. Questi eventi hanno sostanzialmente modificato la classifica mondiale Fifa, anche se il trio di testa non è cambiato. L'Argentina (1°) mantiene un certo vantaggio (+8,18 punti) sulla Francia (2°). D'altro canto i bleus hanno ampliato il margine (+40,91 punti) rispetto al loro diretto inseguitore, il Brasile (3°). L'Italia resta nona.

Una notte del diavolo, per il Milan, che ha lasciato il Parco dei Principi con un brutto ko sulle spalle e un reparto offensivo ancora a secco in Champions in questa stagione. Nel post partita, Davide Calabria si è sfogato ai microfoni di Prime Video: "È dura, ma non è assolutamente finita, quindi ce la giocheremo. Chi non ci crede può stare a casa, noi ci crediamo". Pronta la risposta di Pioli: "Calabria ha sbagliato - ha dichiarato Pioli ai microfoni di Mediaset - Nessuno a Milanello lavora con poca attenzione o disponibilità, nel post-partita capita di dire certe cose".