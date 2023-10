Roma, Atalanta, Fiorentina e Sinner: le ultimissime

In Europa vincono Roma e Fiorentina, Atalanta fermata sul pari in Austria. Sinner batte Sonego a Vienna

ROMA - La Roma stende 2-0 lo Slavia Praga e mette mezzo piede agli ottavi di Europa League. Giallorossi avanti dopo meno di due minuti grazie ad una prodezza di Bove il raddoppio porta la firma del solito Lukaku. Nella ripresa traversa di El Shaarawy. Nell'altra gara 1-1 tra Sheriff e Servette. In classifica Roma prima a quota 9, Slavia a 6 Servette e Tiraspol ferme a 1 punto.

Prima del match sei agenti di polizia sono rimasti feriti per un'aggressione da parte dei tifosi dello Slavia Praga. Una decina di ultrà, nei pressi del commissariato Viminale hanno lanciato petardi e acceso fumogeni. Nel momento in cui gli agenti di polizia sono intervenuti per bloccarli ed identificarli, i tifosi hanno avuto una reazione violenta. Arrestati quattro tifosi dello Slavia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Termina in parità sul punteggio di 2-2 il match tra Sturm Graz e Atalanta, valido per la terza giornata del gruppo D di Europa League, disputato alla Merkur Arena di Graz. Nell'altro match del girone pari per 1-1 tra Rakow e Sporting Lisbona, nella classiifca del girone Atalanta prima con 7 punti, seguono Sturm Graz e Sporting a 4, fanalino di coda il Rakow con un solo punto. In Conference la Fiorentina ha steso con un netto 3-0 il Cukurcki.

Jannik Sinner avanza ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.409.835 euro). Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e seconda testa di serie, supera il 28enne piemontese Lorenzo Sonego, numero 52 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 33 minuti.