Roma, Mazzarri, Messi e Sinner: le ultimissime

Mourinho: "Ora pensiamo all'Inter". Mazzarri esclusivo: "Rientro ho fatto un corso di simpatia". Riconoscimento per Messi. Sinner sfida Tiafoe a Vienna

ROMA - "Bove ha un bel tiro e ha fatto un gol importante, che ha cambiato la partita". Così il tecnico della Roma Josè Mourinho dopo la vittoria per 2-0 sullo Slavia Praga all'Olimpico, in occasione della terza giornata di Europa League che gaurda alla sfida contro l?inter a San Siro: “Affrontiamo una squadra completamente diversa, con due calciatori per posizione, con tanta benzina e intensità. Lukaku? Deve riposare e poi sa quel che deve fare: una grande partita contro una super squadra. L'importante è stare nella miglior condizione possibile".

Intervista esclusiva sul Corriere dello Sport oggi in edicola di Walter Mazzarri che è fermo da maggio dello scorso anno. Autore di miracoli a Reggio Calabria, Napoli e Torino, ora è carico a molla: "Ho capito cosa dovevo cambiare. Il mio calcio alla Spalletti". Poi aggiunge: "Rientro, ho fatto un corso di simpatia".

Lionel Messi promette di fare incetta di riconoscimenti personali anche nella sua nuova avventura negli States. Il fuoriclasse argentino figura infatti tra i tre finalisti del premio 'Newcomer of the Year' della Major League Soccer, nonostante abbia giocato solo sei partite di campionato con l'Inter Miami. L'attaccante 36enne, che ha guidato l'Argentina alla conquista della Coppa del Mondo in Qatar, in agosto ha portato Miami all'affermazione in un torneo con squadre della Mls e della Lega messicana ma - tormentato da un infortunio alla gamba - non e' riuscito a far risalire la squadra fino ai playoff.

Sara' l'americano Frances Tiafoe l'avversario di Jannik Sinner questo pomeriggio nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna. Ieri ha superato il francese Gael Monfils con il punteggio di 5-7/6-1/6-4 negli ottavi.