Roma, Tonali e Moto Gp: le ultimissime

Mourinho difende Lukaku. Howe: "Tonali potrebbe giocare". Martin si aggiuda le prequalfiche a Singapore

ROMA – I tifosi dell'Inter sono pronti per il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Domenica alle 18 si gioca Inter-Roma e per l'attaccante giallorosso, ex nerazzurro, i tifosi hanno pronti 30mila fischietti in segno di protesta dopo quanto accaduto nel mercato estivo. L'altro grande ex sarà Mourinho in tribuna per squalifica che ha difeso l'attaccante belga: "Non pesavo fosse così importante per l'Inter. Lukaku dall'Inter alla Roma è un dramma, invece Calhanoglu dal Milan all'Inter è una meraviglia".

Il Newcastle, dopo la sconfitta subita in casa in Champions League contro il Borussia Dortmund, riparte dalla Premier League e dalla sfida con il Wolverhampton, per la quale potrebbe essere a disposizione Tonali nonostante la squalifica di 10 mesi per il caso delle scommesse illecite. A fare luce sulla vicenda è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Newcastle, Eddie Howe: “"Non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dalle autorità italiane, ci sono grosse possibilità che Tonali sia disponibile contro il Wolverhampton. Ci stiamo preparando come se fosse a disposizione, viaggerà con noi".

E' sul patteggiamento di Tonali interviene il Ministro dello Sport Andra Abodi: “Mi auguro che Tonali abbia capito il danno che ha procurato a sé stesso e al sistema – ha detto a margine di un evento -. Dopodichè gli strumenti attraverso i quali si è arrivati alla decisione non possono essere giudicati da parte mia, c'è un sistema sportivo e una giustizia autonoma che rispetto. Mi auguro si faccia chiarezza senza ipocrisie e omertà".

Jorge Martin su Ducati si aggiudica le prequalifiche del MotoGp di Thailandia e accede alle Q2. Bene le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro. Accede alle Q2 anche il campione mondiale in carica Pecco Bagnaia, settimo.