Allegri, Zaniolo, Coppa Italia e Uefa: le ultimissime

ROMA - "Ci sono molte insidie, perché il Verona era partito molto bene e ha grande forza fisica. E' una squadra che ti impegna molto a livello fisico. Per dare valore alla vittoria di Milano dobbiamo fare risultato, altrimenti buttiamo a mare quello che abbiamo fatto domenica". Così Massimiliano Allegri alla vigilia del match della 10ª di Serie A. Una gara che, in caso di successo, permetterà ai bianconeri di raggiungere la momentanea vetta della classifica: "Nessuno vuole 'cacciare indietro' la parola scudetto", ha aggiunto, " ma bisogna avere chiaro che l'obiettivo è entrare nelle prime quattro per giocare la Champions”.

Si è concluso dopo oltre 2 ore l'interrogatorio in procura di Nicolò Zaniolo, l'ex attaccante della Roma, oggi giocatore dell'Aston Villa, in procura a Torino. Il calciatore, accompagnato dai legali, è stato sentito dalla pm Manuela Pedrotta e dai dirigenti della Squadra mobile torinese nell'ambito di un'inchiesta su presunte scommesse che sarebbero state effettuate su piattaforme non autorizzate. Il calciatore ha lasciato la procura da un'uscita secondaria della procura senza rilasciare dichiarazioni. Per Zaniolo l'ipotesi di reato è esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

Nuova riunione della Lega per la discussione sui diritti tv della Coppa Italia e della Supercoppa. Lunedì verranno depositate le offerte dei brodcaster interessati con Mediaset e Rai in corsa per la trasmissione delle due competizioni. Le offerte dei due broadcaster dovrebbero aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro. Inoltre nella giornata odierna "le società hanno approvato il bilancio d'esercizio consuntivo al 30 giugno 2023”.

La Uefa ha ricevuto "oltre 20 milioni" di richieste di biglietti per Euro 2024 in Germania nella prima fase di vendita che è erminata il 26 ottobre. Erano disponibili oltre 1,2 milioni di biglietti, con prezzi a partire da 30 euro nella categoria più economica per le partite della fase a gironi. L'assegnazione avverrà tramite lotteria il 14 novembre. In totale, la Uefa ha ricevuto richieste di biglietti da 206 paesi. Al di fuori dell'Europa, i primi cinque paesi sono stati Stati Uniti, Canada, Australia, Cina e Messico.