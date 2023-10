Lukaku, Casale, Moto Gp e Sinner: le ultimissime

Pronti i fischietti contro Lukaku. casale out un mese. Jorge Martin vince la sprint race in Thailandia. Sinner punta la finale a Vienna

ROMA - I fischietti contro Lukaku saranno distribuiti fuori San Siro nonostante il divieto. La Curva Nord ha deciso di non prendere in considerazione la decisione presa dalla Questura di Milano su indicazione del Gos. Non saranno i settantamila previsti inizialmente, ma molti meno, forse trentamila. I controlli ai tornelli saranno molto più rigorosi, ma è abbastanza facile nascondere un fischietto.

Un avvio di stagione da dimenticare. Prestazioni opache, qualche distrazione non voluta, e ora anche un infortunio piuttosto importante agli adduttori della coscia destra: Nicolò Casale si ferma, non sarà a disposizione per la prossima partita casalinga contro la Fiorentina. Il tecnico Sarri probabilmente dovrà rinunciare al calciatore per qualche altra settimana, il difensore rischia di saltare anche il prossimo derby con la Roma in programma il 12 novembre.

Jorge Martin vince la gara sprint del Gp Thailandia e accorcia a 18 punti il ritardo dalleader del mondiale Francesco 'Pecco' Bagnaia, solo settimo al traguardo, complice una partenza negativa. Lo spagnolo della Ducati Pramac precede il sudafricano della Ktm Brad Binder e il compagno di marca Luca Marini (team VR 46) che salgono con lui sul podio. Quarto posto per spagnolo della Honda Marc Marquez, che si lascia alle spalle la Aprilia del connazionale Aleix Espargaro e la Ducati VR46 di Marco Bezzecchi. Domani la gara, il via alle ore 9.

C'è solo Andrey Rublev tra Jannik Sinner e la finale del torneo di Vienna. L'azzurro, dopo aver regolato Tiafoe in due set nei quarti di finale, cerca il successo contro un avversario battuto 3 volte in 5 precedenti, tra cui nell'unico del 2023, ancora in una semifinale, a Miami.