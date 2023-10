Roma, Napoli, Formula Uno e tennis: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Attesa per Iner-Roma e Napoli-Milan. In Messico prima fila tutta Ferrari. Sinner cerca la vittoria a Vienna

ROMA – Dopo la vittoria della Juventus che battendo il Verona 1-0 si è momentaneamente portata in testa alla classifica oggi due big match in chiave lotta scudetto: alle 18 l'Inter ospiterà la Roma mentre le posticipo al Maradona Napoli-Milan. Domani invece alle 1830 Empoli-Atalanta nel posticipo la Lazio orfana di Casale, che dovrà stare fermo un mese per un problema al flessore della coscia destra, ospiterà la Fiorentina.

Prima fila tutta Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio del Messico. Bell'uno-due quello piazzato da Charles Leclerc e Carlos Sainz, che precedono la Red Bull di Max Verstappen. L'olandese campione del mondo, pero', e' sotto investigazione insieme ad altri piloti per 'impeding' nel corso del Q1. Quarto clamoroso tempo per Daniel Ricciardo con l'Alpha Tauri, seguito dal padrone di casa Sergio Perez (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes).

Jannik Sinner vola in finale al torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.409.835 euro). Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e seconda testa di serie, sconfigge il 26enne russo Andrey Rublev, numero 5 del ranking Atp e 3 del seeding, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-5) in un'ora e 50 minuti. Sinner affronterà in finale un altro russo, il 27enne Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e prima testa di serie.