Roma, Cagliari, Sinner e Moto Gp: le ultimissime

L'Inter batte la Roma e torna al comando. Clamorosa rimonta del Cagliari. Sinner batte Medvedev in finale a Vienna. Martin riapre il mondiale

ROMA - L'Inter batte la Roma 1-0 nella sfida delle 18 e torna nuovamente al comando della classifica a +2 sulla Juventus e a+ 4 sul Milan che deve affrontare il Napoli. Gara a tratti dominata dai nerazzurri che hanno colto due traverse, decisiva la rete nella ripresa di Thuram. I nerazzurri tornano alla vittoria in casa dopo 1 punto in due gare, la Roma di Mourinho invece si ferma dopo tre vittorie di fila e resta a 14 punti all'ottavo posto.

Impresa del Cagliari che vince per la prima volta in campionato rimontando il Frosinone da 0-3 a 4-3 nei 25 minuti finali del match. Alla Unipol Domus Area Soulé apre le marcature a metà primo tempo, alla mezz'ora la chance per i sardi di pareggiare dal dischetto, ma Mancosu calcia il rigore sulla traversa. Al 37' Soulé firma il bis, mentre Mancosu colpisce un altro legno. Al 4' della ripresa Brescianini segna il tris che sembra chiudere il match, ma Oristanio al 72' e Makoumbou al 76' accorciano il punteggio. Nel recupero è Pavoletti-show. L'attaccante livornese pareggia al 94' e due minuti dopo realizza il 4-3.

Jannik Sinner si e' imposto sul russo Daniil Medvedev nella finale dell'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 di Vienna. Il tennista altoatesino, numero 4 del mondo ha trionfato in tre ore e quattro minuti col punteggio di 7-6 (7) 4-6 6-3. Così Sinner a fine gara: "È stata una lotta fisica e mentale. Ho giocato bene nel primo set, sono riuscito a rientrare quando lui era avanti di un break. Nel secondo set lui ha cercato di allungare gli scambi e ha avuto la meglio, nel terzo ho avuto tante palle break e sono riuscito a sfruttarle. Sono contento di come ho gestito il match".

Un super Jorge Martin trionfa anche nel Gran Premio della Thailandia, accorciando ulteriormente (-13) nel mondiale MotoGp su Francesco Bagnaia, arrivato alle sue spalle per la penalita' inflitta a Brad Binder a causa di un 'track limits' nel corso dell'ultimo giro. Sulla pista di Bruriram e' andata in scena una gara spettacolare e combattuta fino alla bandiera scacchi, in cui sarebbe potuto succedere di tutto: bravo lo spagnolo della Ducati Pramac a lottare con le unghie e con i denti, difendendo un successo che, a tre gare dalla fine della stagione, lascia tutto in bilico in ottica titolo Mondiale.