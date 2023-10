Napoli, Mourinho, Ligue 12 e Manchester City: le ultimissime

Finisce 2-2 tra Napoli e Milan. Mourinho: "Fatto una gara importante". A Marsiglia annullata la gara contro il Lione. Guardiola travolge lo United nel derby

ROMA - Finisce in parità sul punteggio di 2-2 il posticipo domenicale della decima giornata tra Napoli e Milan, disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Alla doppietta di Giroud, a segno al 22' e al 31', replicano Politano al 50' e Raspadori al 63'. All'88' la squadra di casa resta in dieci per l'espulsione di Natan per doppia ammonizione. In classifica i rossoneri sono terzi a quota 22, gli azzurri quarti con 18 punti. (

"Con le assenze e la stanchezza accumulata i ragazzi hanno fatto una gara importante. La sensazione di tutti, non solamente la mia ma anche la loro e quella dello stadio, era che la partita sarebbe finita in pareggio. La squadra è rimasta molto tranquilla con tutte queste difficoltà. Mi dispiace per il risultato perché i ragazzi hanno fatto davvero un grande sforzo. E' stato preso un gol evitabile". Così l'allenatore della Roma José Mourinho dopo la sconfitta per 1-0 a San Siro contro l'Inter.

Marsiglia-Lione, posticipo della decima giornata della Ligue 1, non si è giocata. La comunicazione ufficiale è stata proiettata sui maxi schermi del Velodrome. La decisione arriva in seguito alla sassaiola contro il pullman del Lione da parte degli ultras del Marsiglia e il ferimento al volto del tecnico della squadra ospite Fabio Grosso.

Il Manchester City vince 3-0 a Old Trafford il derby sul Manchester United in un match della decima giornata di Premier League. Grande protagonista del match Erling Haaland autore di una doppietta al 26' su rigore e al 49' e poi dell'assist del 3-0 di Foden all'80'. In classifica i 'citizens' agganciano l'Arsenal al 2° posto con 24 punti, due in meno del Tottenham capolista.