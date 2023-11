Lukaku, Coppa Italia, Osimhen e Sinner: le ultimissime

Ausilio: "Lukaku? Servono rispetto ed educazione". Genoa, Parma e Udinese agli ottavi della coppa nazionale.

ROMA - “Lukaku è stato una parte del passato, di uno scudetto meraviglioso, di una bellissima plusvalenza bella e vera, ma anche di due finali perse". Così il responsabile dell'area tecnica dell'Inter, Piero Ausilio, a Radio Serie A con Rds torna sul caso Lukaku, finito in estate alla Roma dopo l'inattesa rottura con il club nerazzurro. "Ci deve sempre essere rispetto e educazione che in questo caso sono venute a mancare quando le cose stavano andando avanti - racconta Ausilio - Tante trattative possono non andare in porto, ma se c'e' il rispetto e la voglia di dirsi le cose guardandosi negli occhi il problema non esiste”.

Il Genoa vince 2-1 contro la Reggiana nei tempi supplementari e si regala gli ottavi di finale di Coppa Italia in casa della Lazio il prossimo 5 dicembre alle 21. Nelle altre gare passa il Parma che espugna Lecce. Ospiti avanti 2-0 nel primo tempo, i salentini nella ripresa riacciuffano il pari ma nel recupero i ducali trovano il vantaggio e poi calano il poker per su rigore. Vola agli ottavi anche il Cagliari che vince a Udine 2-1 ai supplementari grazie al solito Lapadula.

C'e' anche un po' d'Italia nelle nomination dei Caf Awards 2023 che saranno consegnati l'11 dicembre a Marrakech, in Marocco. Fra i 30 candidati a miglior giocatore africano dell'anno, infatti, figurano due giocatori del Napoli - il camerunense Andre-Frank Zambo Anguissa e il nigeriano Victor Osimhen - oltre al marocchino Sofyan Amrabat, fino a pochi mesi fa alla Fiorentina e oggi al Manchester United. Ai Red Devils e' arrivato in estate anche Andre' Onana dall'Inter, fra i candidati per il premio di "Portiere dell'anno", alla sua prima edizione.

Jannik Sinner si gode il suo momento magico, con la voglia e l’ambizione di non fermarsi più. Sinner però non si accontenta e pensa già al 2024. Il grande obiettivo adesso è prendersi uno Slam: “Ci alleniamo davvero tanto e se sappiamo quanto lavoro c’è dietro – ha detto a Sky – ma sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare. Sarà molto importante la preparazione per l’anno prossimo, credo che possiamo fare un grande passo in avanti soprattutto nella parte fisica, anche se comunque mi vedo da fuori e so che sono pronto fisicamente per combattere con i migliori al mondo, ovviamente sono contento di quello che ho fatto, però secondo me c’è ancora tanto lavoro”.