Totti, Coppa Italia e tennis: le ultimissime

Totti: "Con Spalletti ho fatto errori". Oggi altre due gare dei sedicesimi di Coppa Italia. Sinner avanza al Rolex Paris Masters

ROMA - Francesco Totti e Luciano Spalletti, un rapporto conflittuale ai tempi del tecnico alla Roma: ma "se lo incontrassi lo saluterei con affetto, mi farebbe piacere. Credo che tra noi ci sia un profondo legame". Lo dice l'ex capitano dei giallorossi intervistato da Walter Veltroni per il "Corriere della Sera". "Anche perché quello che abbiamo passato insieme, quando arrivò da Udine, è per me, nella mia vita, qualcosa di irripetibile. Sia in campo che nel quotidiano. Io uscivo una o due volte a settimana con lui a cena. Luciano era una persona piacevole, divertente, sincera. Nella fase finale il nostro rapporto è stato condizionato dall'esterno, specie dai dirigenti o consulenti della società, e non ci siamo più capiti. Anche io ho fatto degli errori, ci mancherebbe. Credo che tutti e due, se tornassimo indietro, non entreremmo più in conflitto".

Proseguono i sedicesimi di Coppa Italia oggi altre due le gare in programma: alle 18 Sassuolo-Spezia, alle 21 il Torino ospiterà il Frosinone. Le probabili formazioni

Jannik Sinner (numero 4 del mondo e del tabellone parigino) sconfigge nella notte lo statunitense Mackenizie McDonald. Dopo avere lasciato all'americano il primo set conclusosi 6-7, si e' preso gli altri due 7-5, 6-1. E' l'esito della sfida conclusasi poco dopo le 2.30 nei sedicesimi di finale del "Rolex Paris Masters", ultimo Atp Masters 1000 della stagione, con montepremi complessivo pari a 5.779.335 euro.