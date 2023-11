Serie A, Roma, Samardzic e Sinner: le ultimissime

Sozza dirigerà Atalanta-Inter. Mourinho riabbraccia Dybala. Balzaretti: "Samardzic non è in vendita". Bertolucci: "A Parigi orari assurdi"

ROMA - Simone Sozza è l'arbitro designato per dirigere Atalanta-Inter, big match dell'undicesima giornata di Serie A, in programma sabato 4 novembre alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Daniele Chiffi dirigerà invece Fiorentina-Juventus, in programma domenica 5 novembre alle ore 20.45 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. La Penna; Salernitana-Napoli (sabato 4, ore 15): Rapuano; Milan-Udinese (sabato 4, ore 20.45): Sacchi; Verona-Monza (ore 12.30): Collu; Cagliari-Genoa (ore 15): Guida; Roma-Lecce (ore 18): Colombo; Frosinone-Empoli (lunedì 6, ore 18.30): Manganiello; Torino-Sassuolo (lunedì 6, ore 20.45): Ferrieri Caputi.

Una buona notizia per Mourihno che può così provare a dimenticare la sconfitta contro l’Inter e la pessima serata della squadra a San Siro. Ripartire sapendo di avere di nuovo a disposizione Renato Sanches, da ieri di nuovo in gruppo, ma soprattutto Dybala non può che dare una scossa di positività a tutta la squadra. La Roma è pronta a ripartire, e per farlo si affida alla coppia da sogno, alla LuPa che ha dimostrato - pur giocando fin qui poco - di poter guidare la squadra in alto sia in campionato sia in Europa.

Tra gli obiettivi della Juventus c'è anche Samardzic. Il centrocampista dell'Udinese ha colpito Giuntoli che vorrebbe portarlo a Torino già a gennaio. Una ipotesi, questa, messa da parte da Balzaretti che ha precisato quale sarà il prossimo futuro del calciatore. Prima del match di Coppa Italia con il Cagliari, Balzaretti ha parlato del futuro di Samardzic a Mediaset: "Non partirà a gennaio. Abbiamo intenzione di tenerlo fino alla fine. Per noi è un valore aggiunto, ha bisogno di maturare e di trovare la giusta continuità. Lazar ha un talento straordinario e vogliamo tenerlo il più a lungo possibile, poi alla fine dell'anno faremo le opportune valutazioni".

Quella degli orari assurdi dell'Atp Masters 1000 di Parigi Bercy "è una storia che si ripete, non è la prima volta che i tennisti vengono chiamati a orari disumani. E non solo a Parigi. Finché siamo all'aperto e ci sono dei problemi meteo per cui vengono rimandate delle partite ok, ma indoor questo non deve capitare". Lo dice all'Adnkronos Paolo Bertolucci, tornando sul match dei sedicesimi che ha visto Jannik Sinner trionfare su Mackenzie McDonald ma in piena notte, e dubbioso di potersi rimettere per affrontare agli ottavi Alex de Minaur oggi dalle 17.