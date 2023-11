Totti, Ronaldo, Sinner e Formula Uno: le ultimissime

Spalletti incontrerà Totti. Sinner si è ritirato a Parigi. CR7 sarebbe indagato per evasione fiscale. Leclerc: “Non abbiamo la macchina poer trasformare le pole in pdi”

ROMA - "Sicuramente c'è stato un periodo in cui non sono stato capace di fargli capire che io non ho mai smesso di abbracciarlo… che l'avrei sempre voluto con me… Prima della prossima partita all'Olimpico andrò a trovare alcuni amici che abbiamo in comune al Bambin Gesù, potrebbe essere una bella occasione per fargli visita insieme". Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti al 'Corriere della Sera', dopo le parole di Francesco Totti che ha teso la mano nei suoi confronti, dopo che i rapporti si erano incrinati nelle due ultime annate di Totti alla Roma.

In campo continua a segnare, nonostante i cori per Messi che lo infastidiscono. Ma fuori Cristiano Ronaldo deve far fronte a una situazione alquanto delicata, sul lato fiscale. Al centro dei riflettori ci è finita la sua azienda per il trapianto dei capelli. Stando a quanto riporta il portale spagnolo El Confidencial, la clinica di CR7 sarebbe stata indagata per l'emissione di centinaia di fatture senza IVA tra il 2019 e il 2021. L'Agenzia delle Entrate spagnola ha aperto un fascicolo su di lui e la sua Insparaya Medical Hair Clinic. La difesa dell'azienda si fonda sul fatto che l'alopecia è a tutti gli effetti una malattia e per legge sono esenti da IVA. Invece secondo la Agencia Tributaria i trapianti fatti sono solo per scopi estetici.

Jannik Sinner si ritira dal torneo Atp 1000 di Parigi Bercy. Ora c'e' l'ufficialita': gli organizzatori del torneo francese hanno pubblicato infatti il tabellone inserendo Alex de Minaur direttamente ai quarti di finale (dove affrontera' Andrej Rublev). L'australiano avrebbe dovuto affrontare il tennista azzurro negli ottavi. "Devo prendere la decisione giusta per la mia salute e il mio corpo - sottolinea Sinner -. Le settimane a venire con le Atp Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime, ora mi concentro sulla preparazione di questi importanti eventi”.

''La terza pole position consecutiva sarebbe importante, ma la domenica resta sempre la priorità perché per quanto mi riguarda è lì che si fanno i punti, ed è su questo che ci stiamo concentrando”. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc nella conferenza stampa piloti alla vigilia del fine settimana del Gp del Brasile: “Vogliamo trovare delle soluzioni che ci consentano di vincere. Preferirei arrivare primo in gara che conquistare un'altra pole, anche se al momento non abbiamo la macchina per trasformare le pole in risultati importanti in gara”.