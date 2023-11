Lazio, Napoli, Coppa Italia e Neymar: le ultimissime

L'11ª di Serie A si apre con Bologna-Lazio. Osimhen torna dopo la sosta. Completi gli ottavi di Coppa Italia. Neymar operato al ginocchio

ROMA – Sarà Bologna-Lazio ad aprire l'undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45 con Immobile in campo dal primo minuto. Le probabili formazioni.

Victor Osimhen ta tornando. È pronto a rientrare in Italia, per il momento, e poi a compiere gli ultimi passi decisivi verso il ritorno in campo dopo l’infortunio rimediato con la Nazionale in amichevole. Il suo rientro in campo, attenendosi ai quaranta giorni di stop inizialmente preventivati, dovrebbe invece andare in scena dopo la sosta, a cavallo delle delicatissime sfide in trasferta con l’Atalanta (25 novembre) e il Real Madrid (29 novembre). Ma è ovvio che prima di sciogliere definitivamente il nodo, Victor dovrà essere valutato e controllato dal vivo.

Il Frosinone batte ai supplementari 2-1 il Torino all'Olimpico e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà il Napoli. E' una rete di Reinier a decidere il match dei sedicesimi, dopo l'1-1 dei 90' firmato Ibrahimovic e Zima. Nell'altro match dei sedicesimi il Sassuolo vince 5-4 ai rigori contro lo Spezia al termine di una partita in cui i neroverdi pensavano di avere vita più facile e agli ottavi sfiderà l'Atalanta.

Il fuoriclasse brasiliano Neymar è stato operato "con successo" per una rottura dei legamenti crociati e un menisco del ginocchio sinistro. Lo ha annunciato l'ospedale di Belo Horizonte. "L'operazione e' stata un successo. Siamo molto soddisfatti del risultato", ha detto alla stampa Rodrigo Lasmar, il chirurgo che ha eseguito l'intervento. "Ha subito una ricostruzione del legamento crociato anteriore e entrambe le lesioni del menisco sono state riparate", ha aggiunto il chirurgo. Neymar, 31 anni, rimarrà ricoverato "per 24-48 ore secondo il decorso clinico", ha detto ancora il medico.