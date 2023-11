Juventus, Pallone d'Oro, Granada e Celtic: le utlimissime

Visita di Conte a Vinovo. Cambia l'assegnazione del Pallone d'Oro.. Il Grana rischia l'esclusione dalla Coppa del Re. Il cuore caldo del celtic sospeso dallos stadio

ROMA - Nella giornata di ieri al centro sportivo di Vinovo si è visto infatti Antonio Conte. Il tecnico, attualmente fermo dopo il no al Napoli delle scorse settimane, ha fatto visita alla casa delle giovanili e delle Women bianconere su invito dell'ex compagno Paolo Montero, oggi allenatore della Primavera juventina. Una visita di cortesia ad un vecchio amico insomma, anche perché Conte vive proprio a Torino. Ma quando il nome dell'ex ct viene accostato al mondo Juventus è inevitabile che faccia sempre un po' di rumore.

Il prestigioso Pallone d'Oro, cambia ancora, e sarà organizzato in collaborazione con la Uefa a partire dal prossimo anno. L'organo di governo del calcio europeo ha raggiunto un accordo con il Gruppo Amaury, proprietario delle società di media France Football e L'Equipe, per "aumentare la statura e la portata globale dei premi". La fusione dei premi significa la fine dei premi Uefa assegnati ogni anno ad agosto, ad eccezione del Premio del Presidente che verrà comunque assegnato insieme ai sorteggi di Champions League, Europa League ed Europa Conference League.

Nonostante la vittoria sull'Arosa per 3-0 e la qualificazione al turno successivo, il Granada rischia l'esclusione dalla Coppa del Re. Stando al quotidiano catalano "Sport", il club rischia di pagare a caro prezzo l'aver schierato Adri Lopez, 24enne portiere della seconda squadra, il Recreativo Granada. Il regolamento, infatti, consente l'iscrizione a referto e l'eventuale impiego di giocatori tesserati con le giovanili o le seconde squadre ma a patto che siano sotto i 23 anni.

La guerra tra Israele e Hamas è entrata, con un tackle durissimo, all'interno del Celtic Park, lo stadio di una delle squadre più importanti e titolate di Glasgow, in Scozia. Il primo novembre, in occasione del match casalingo vinto contro il St.Mirren in cruva non c'erano le Brigate Verdi, sospese dal club per le posizioni assunte sul conflitto in Medio Oriente. La società ha annunciato che gli abbonamenti degli appartenenti al gruppo - circa 250 persone - sono stati messi in pausa a causa di "un'escalation sempre più grave di comportamenti inaccettabili e non conformi alle normative" concordate. Si tratterebbe di una prima risposta alla persistente e continua esposizione di bandiere palestinesi e filo-palestinesi all'interno dello stadio.