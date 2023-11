Lazio, Napoli, Tonali e Formula Uno: le ultimissime

Il Bologna batte la Lazio. Azzurri impegnati nel derby contro la Salernitana. La Fa indaga sul caso Tonali. In Brasile pole del solito Verstappen

ROMA - Il Bologna centra il decimo risultato utile consecutivo vincendo di misura 1-0 contro la Lazio al Dall'Ara. Nella gara che ha aperto l'11esima giornata di Serie A, gli emiliani decidono la partita con l'acuto di Ferguson proprio a inizio secondo tempo, dopo una prima frazione sottotono dominata dai biancocelesti, a cui e' mancata pero' concretezza. La sfida tra le due squadre si preannunciava scoppiettante, visto anche il solo punto a dividerle in classifica. Il primo tempo, invece, e' stato tutt'altro che emozionante. Gli uomini di Sarri gestiscono la gara e conducono il gioco: sono sicuramente piu' pericolosi, per quanto non collezionino occasioni clamorose.

Il Napoli è atteso dal derby contro la Salernitana, Garcia non ci gira troppo attorno: “Non sarà una gara facile, è un derby prima di tutto, hanno bisogno di punti, ma noi abbiamo un solo risultato positivo da ottenere, la vittoria lì, e dobbiamo mettere in campo la migliore versione del Napoli, sappiamo cosa fare. Alcuni parametri della Salernitana dobbiamo gestirli e stiamo lavorando su questo", ha spiegato Garcia.

La Federcalcio inglese sta indagando sul centrocampista del Newcastle Sandro Tonali squalificato dalla federazione italiana per aver violato le regole sulle scommesse. Il giocatore, arrivato in Premier in estate, è stato sospeso per 10 mesi dalla Fgc a ottobre per aver scommesso sulle partite delle sue squadre, Brescia e Milan e la sanzione è stata allargata dalla Fifa a livello mondiale. Il centrocampista è arrivato al Newcastle dal Milan per 55 milioni di sterline a luglio e la FA sta indagando se sia stato coinvolto nelle scommesse sul calcio in seguito a quel trasferimento. Nel frattempo, il ds del club inglese ha detto di non sapere se il Milan fosse a conoscenza delle ingenti scommesse del giocatore quando lo hanno venduto.

Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gp del Brasile sul circuito di Interlagos. Il pilota dell Red Bull ha chiuso con il tempo di 1.10.727 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e all'Aston Martin di Lance Stroll. L'abbondante pioggia caduta sul circuito di San Paolo ha poi costretto i commissari a sventolare la bandiera rossa a 4:19 dalla fine del Q3. Bandiera che non è stata tolta assegnando la pole all'olandese, la sua 31esima in carriera e l'11esima in questa stagione. Quarto posto per Fernando Alonso e quinto per la Mercedes di Lewis Hamilton, seguito dal compagno di squadra George Russell. A chiudere la top ten Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Perez e Oscar Piastri.