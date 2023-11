Roma, Juventus, tennis e maratona: le ultimissime

Mourinho: "Il calenbdario ci penalizza". Allegri: "Temo la Fiorentina". La lista dei tennisti alle Atp Finals di Torino. Oltre 2000 italiani a New York

ROMA - "La Roma è stata penalizzata da calendario". Va già dritto alla questione il tecnico della Roma Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce. Poi risponde all'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo che aveva parlato di alibi del tecnico: “: "Nel calcio penso che la parola 'alibi' si utilizzi quando si perde. Non si utilizza in anticipo di solito. Noi parliamo del calendario dall'inizio del campionato, non lo abbiamo fatto per la prima volta contro l'Inter". E aggiunge: "Nel calcio c'e' tanta gente che e' arrivata col paracadute, non e' il loro mondo, non lo conoscono. Non e' cresciuta nel calcio”

"Quali insidie ci sono nella squadra di Italiano? È una delle squadre più attrezzate del campionato perché hanno una buona rosa con giocatori sia tecnici che fisici. Credo che sia un'antagonista nella lotta per i primi quattro posti, quest'anno hanno allestito davvero un'ottima squadra". Così il tecnico della Juventus Max Allegri alla vigilia della sfida con la Fiorentina che prima aveva mandato un messaggio per uanto accaduto in questi giorni:; “Voglio esprimere la mia vicinanza ai familiari delle vittime dell'alluvione in Toscana e a chi ha subito danni alle abitazioni e vari altri disagi. Tutto questo è molto più importante della partita”.

Si e' completato il quadro dei partecipanti alle Nitto Atp finals di tennis, in programma a Torino dal 12 al 19 novembre. In ordine di classifica, si contenderanno il titolo Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Holger Rune. Niente da fare per il polacco Hubert Hurkacz, sconfitto ai quarti del Masters 1000 di ParigiBercy dal bulgaro Grigor Dimitrov col punteggio di 6-1, 4-6, 6-4. A questo punto, anche vincendo l'Atp 250 di Metz della prossima settimana, Hurkacz non potrebbe raggiungere i 3.460 punti di Holger Rune, il danese ottavo nella Race e atteso ora da un quarto di finale contro Novak Djokovic nel torneo parigino. (

Prendera' il via domani tra imponenti misure di sicurezza la 52ma edizione della Maratona di New York. Piu' di 50mila i partecipanti, tra cui 2mila italiani, che correranno dal ponte di Verrazzano di Staten Island fino al traguardo di Central Park, all'altezza della 67ma strada. Lungo il percorso che si snoda tra le cinque municipalita' della Grande Mela ci sara' un cordone di migliaia di poliziotti per prevenire il pericolo di attentati. Non ci sono state minacce specifiche ma l'allerta e' alta a un mese dall'attacco di Hamas nel sud di Israele e in piena offensiva israeliana nella Striscia di Gaza. Tanto piu' che per la maratona si stimano fino a un milione di visitatori nella metropoli americana. Alla TCS New York City Marathon partecipano oltre 2mila italiani.