Milan, Napoli, Inter e Formula Uno: le ultimissime

ROMA – Seconda sconfitta consecutiva in casa per il Milan che cade anche contro L'Udinese che invece trova il primo successo stagionale proprio a San Siro. Decisiva la rete su calcio di rigore di Pereyra che fa scivolare i rossoneri a -6 dall'Inter capolista.

Il Napoli vince all'Arechi per 2-0 il derby campano contro la Salernitana: decidono le reti di Raspadori ed Elmas. Una prova convincente per la squadra di Garcia, che ritrova il momentaneo quarto posto in classifica. Dall'altra parte, la Salernitana gioca una partita intensa, dove, pero', mancano spunti concreti in zona gol.

L'Inter vince 2-1 in trasferta sul campo dell'Atalanta e allunga in vetta alla Serie A. I vice campioni d'Europa in carica, sempre vincenti in trasferta in questo campionato, si impongono grazie al rigore di Calhanoglu al 40' e al gol di Lautaro al 57' e salgono a quota 28 in classifica a +5 sulla Juventus, impegnata che deve sfidare la Fiorentina al Franchi.

Il campione del mondo Max Verstappen vince la gara sprint del Gp del Brasile. L'olandese della Red Bull brucia al via il poleman Lando Norris e si impone proprio davanti all'inglese della McLaren e al compagno di squadra il messicano Sergio Perez. Sotto al podio la Mercedes dell'inglese George Russell che si lascia alle spalle la migliore della Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc e l'Alpha Tauri del giapponese Yuki Tsunoda. Settimo posto per il sette volte iridato, l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton, seguito dalla seconda Rossa dello spagnolo Carlos Sainz.