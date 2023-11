Roma, Juventus, Cagliari e Real Madrid: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Si giocano Roma-Lecce, Fiorentina-Juventus e Cagliari-Genoa. Real Madrid: "Infondate voci su Mbappé"

ROMA - Prosegue l'undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A, la Roma alle 18 ospita il Lecce per continuare la risalita in classifica, alle 20.45 attesa per la sfida tra Fiorentina e Juventus ad aprire questa domenica di calcio sarà il match tra Cagliari e Genoa.

"Alla luce delle informazioni recentemente diffuse e pubblicate da diversi organi di stampa, nelle quali si ipotizzano presunte trattative tra il giocatore Kylian Mbappé e il nostro club, il Real Madrid C.F. tiene a precisare che tali informazioni sono assolutamente false e che nessuna trattativa è stata intavolata con un giocatore che appartiene al Psg". Così il Real Madrid in una nota smentisce le indiscrezioni della stampa spagnola che parlano di un accordo trovato tra il club madrileno e l'attaccante francese del Psg, per vestire la 'camiseta blanca' dalla prossima stagione.