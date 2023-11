Roma, Monza, Cagliari e tennis: le ultimissime

Vincono Roma, Monza e Cagliari. Trionfo di Djokovic a Parigi

ROMA – La Roma schianta il Lecce 2-1 a una manciata di secondi dalla fine, supera la Lazio in classifica e vola a settimo posto. Dopo meno di 2' Lukaku si fa parare da Falcone un calcio di rigore, il vantaggio ospite arriva al 71' con Almqvist ma al 91' arriva il pareggio giallorosso con Azmoun che trova così la sua prima rete nel campionato italiano. Ad una manciata dalla fine Lukaku cancella l'errore di inizio gara e trova la rete della vittoria.

Vittoria convincente del Monza, che si impone 3-1 a Verona grazie alla doppietta di Colombo e al gol di Caldirola. Inutile il guizzo finale di Folorunsho. Partita ordinata e concreta da parte degli uomini di Palladino - ora a 16 punti con la Lazio - che dopo il vantaggio trovato nel primo tempo gestiscono senza difficolta' gli assalti gialloblu' e nel finale ipotecano il risultato.

Il Cagliari ha centrato la seconda vittoria consecutiva battendo il Genoa alla Unipol Domus per 2-1 grazie alle reti di Viola al 48mo e di Zappa al 69mo. Inutile il provvisorio pareggio per i liguri dl solito Gudmundsson al 51mo.

Novak Djokovic ha vinto per la settima volta l'Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy, battendo in finale il bulgaro Grigor Dimitrov, con il punteggio di 6-4, 6-3. Sul veloce indoor della capitale francese il 36enne serbo numero uno del mondo ha avuto la meglio sul rivale 32enne, numero 17 del ranking Atp, in un'ora e 39 minuti. Per Nole si tratta del 40mo Masters 1000 conquistato e del 97mo titolo in carriera.