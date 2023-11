Lazio, Inter, Napoli e Liga: le ultimissime

Un caso? Forse no. La Lazio ha perso 3 partite su 4 prima del match settimanale di Champions League. Biancocelesti ko contro la Juve in attesa dell’esordio in Europa con l’Atletico Madrid lo scorso 19 settembre (3-1). Sconfitta con il Milan per 2-0 nei giorni che anticipano la partita con il Celtic (4 ottobre). E poi il ko contro il Bologna per 1-0 in attesa della sfida con il Feyenoord. Solo contro il Sassuolo la Lazio è riuscita a vincere prima del match d’andata con gli olandesi. Un dato che fa riflettere.

Oggi si saprà la verità. Nel senso che si conoscerà quanto dovrà stare fuori Pavard. Vero è che, una volta riposizionata la rotula, “uscita” dopo il contrasto con Lookman, il francese non avvertiva quasi più dolore. Ma un danno, o almeno una forte sollecitazione all'articolazione c’è stato. Saranno quindi gli esami a fare luce e a verificare se e quanto il trauma abbia coinvolto legamenti, cartilagine o menisco.

Il vicepresidente del Napoli Edoardo DeLaurentiis è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Poco prima delle 16, a Casapulla (in provincia di Caserta), all’altezza del ponte di via Palermo, mentre era a bordo della sua Porsche Cayenne, è avvenuto l'impatto con un'altra auto. A bordo dell'altra autovettura rimasta coinvolta nell'incidente, una Nissan, c'era un bambino di tre anni, che ora è ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli per accertamenti. Ferite al naso e al gomito per due ragazze che erano in compagnia del figlio del persidente del Napoli.

A una settimana dal vittorioso Clasico dello Stadio Olimpico di Montjuic, il Real Madrid non va oltre a un pareggio a reti bianche col Rayo Vallecano e si ritrova, così, alle spalle del Girona delle meraviglie, che grazie alla vittoria di sabato pomeriggio sul campo dell’Osasuna, ottiene la vetta solitaria della Liga.