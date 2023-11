Lazio, Roma, Mourinho e Napoli: le ultimissime

Inizia la settimana più importante della Lazio. Feyenoord e derby, due match decisivi per il futuro della stagione. In Champions bisogna tornare a vincere e battere gli olandesi dopo il 3-1 rimediato all'andata. E la sfida con la Roma, per tipo di partita e non solo, diventa fondamentale per risalire la classifica. Maurizio Sarri e Ivan Provedel parlano in conferenza stampa. Il tecnico dribbla le critiche e si concentra su presente e futuro: "Voglio rimanere a lungo e chiudere la carriera qui”.

L'euforia per la vittoria in rimonta contro il Lecce, arrivata nei minuti di recupero, deve adesso servire per ottenere il massimo nelle prossime due partite della Roma, quelle contro lo Slavia Praga in Europa League e la Lazio nel derby. Lo sa bene Mourinho che ha già ripreso la preparazione sul campo. Prima però un regalo speciale ai suoi magazzinieri. Lo Special One, prima dell'allenamento a Trigoria, ha consegnato un regalo a quattro magazzinieri della Roma e ha condiviso tutto sui social tramite le sue storie Instagram. "I migliori kitmen meritano un regalo da me e Adidas. Grazie di tutto Valerio, Maurizio, Roberto e Fabio", ha scritto Josè.

Per Amir Rrahmani la sosta delle nazionali comincerà prima degli altri. Il difensore del Napoli sarà regolarmente in campo per la partita di mercoledì in Champions League contro l'Union Berlino, valida per la quarta giornata della fase a gironi, ma poi partirà subito, saltando così l'ultima gara prima dello stop in programma domenica alle ore 12.30 contro l'Empoli allo stadio Maradona. Il motivo? La Uefa ha programmato proprio per domenica il recupero della gara valida per le qualificazioni europee tra il suo Kosovo e Israele, inizialmente in calendario il 15 ottobre e poi rinviata per questioni di sicurezza legate al conflitto sulla Striscia.