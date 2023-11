Napoli, Inter, Lazio e Roma: le ultimissime

In Champions Napoli-Union Belrino e Salisburgo-Inter. Sarri in ansia per Zaccagni e Luis Alberto. Mourinho prepara un mini turn over con vista derby

ROMA – Dopo le vittorie di Lazio e Milan contro Feyenoord e Psg oggi toccherà a Napoli e Inter tuffarsi in Champions. I partenopei in campo alle 18.45 ospitano l'Union Berlino mentre l'Inter alle 21 sarà di scena a Salisburgo. Le probabili formazioni

La Lazio dopo aver battuto il Feyenoord 1-0 grazie alla rete di Immobile che ha fatto 200 in biancoceleste ora è in ansia per Zaccagni e Immobile: il primo è stato costretto ad uscire per un problema al ginocchio in seguito ad un falso movimento in campo, lo spagnolo invece ha chiuso con un fastidio al flessore della coscia, oggi esami di controllo per entrambi. “Speriamo di non aver pagato un prezzo troppo caro” il commento di Sarri a fine gara.

La Roma domani di scena a Praga per chiudere discorso qualificazione. In difesa Mourinho non potrà permettersi cambi visti gli infortuni di lungo corso di Smalling e Kumbulla. Cambiamenti co vista derby a centrocampo e in attacco: Celik e Zalewski sulle fasce, in mezzo Bove e Paredes, davanti Belotti e uno tra Lukaku ed El Shaarawy. Niente da fare per Azmoun (escluso dalla lista Uefa). In panchina comunque ecco Dybala e Sanches pronti a subentrare.