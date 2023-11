Lotito, Serie A, Atalanta e Ferrari: le ultimissime

Lotito: "I romanisti sono caciaroni poi se perdono spariscono". Masa dirigerà il derby. L'Atalanta perde De Ketelaere. La Ferrari fa un annuncio ma non è il rinnovo di Leclerc

ROMA - Ieri sera la vittoria contro il Feyenoord che l'ha proiettata al secondo posto del girone di Champions la testa della lazio ora è al derby di domenica. A quattro giorni dalla sfida torna a parlare il patron della Lazio Claudio Lotito e lo fa dai microfoni di Radio Serie A con Rds: “Vivo le partite con un'apparente serenità, il mio tumulto è interiore, lo so controllare. Il derby per noi è un campionato nel campionato. È un appuntamento importante e spero che la squadra trovi la compattezza e la forza di esprimersi al 100% per dare grandi soddisfazioni ai tifosi". Poi torna al famoso derby vinto in finale di Coppa Italia del 2013: “E' quello a cui sono più legato. Un evento particolarissimo, in città si vive e si soffre. L'altra fazione è più portata a enfatizzare, è più caciarona, ma se non raggiunge l'obiettivo si nasconde e sparisce. I laziali invece sembra, sottolineo sembra, che preferiscano soffrire in silenzio"

Sarà l'arbitro Davide Massa di Imperia a dirigere il derby tra Lazio e Roma, valido per la 12esima giornata di Serie A in programma domenica 12 novembre alle ore 18. Bindoni e Tegoni saranno i guardalinee, Colombo quarto uomo con Irratti al Var e Paganessi Avar. Inter-Frosinone, in programma domenica alle 20:45, sarà diretta da Dionisi de L'Aquila, mentre Juventus-Cagliari, sabato alle 18, è stato affidato a Piccinini di Forlì e Lecce-Milan, sabato alle 15, ad Abisso di Palermo e Fiorentina-Bologna (domenica alle 15) a Maresca.

Brutte notizie per Gasperini in vista dei prossimi impegni in Europa League ed in campionato. Charles De Ketelaere si ferma. Il trequartista belga, che vive un periodo di calo dopo un ottimo inizio, deve ora fare i conti con un infortunio che lo terrà fuori per le prossime partite. Il fantasista belga è vittima di postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale, il belga si è infortunato sabato nello spezzone contro l'Inter. La risonanza ha evidenziato la distrazione al mediale, che verrà curata con un lavoro specifico per preservare il tono muscolare. De Ketelaere proverà a esserci per Napoli-Atalanta del 25 novembre.

La Ferrari, in occasione del primo storico Gran Premio di Las Vegas 2023 che andrà in scena dal 17 al 19 novembre, ha svelato il famoso annuncio che era nell'aria già dalla giornata di ieri. In molti hanno pensato al rinnovo di contratto di Charles Leclerc, ma così non è stato, almeno per ora. La scuderia di Maranello, infatti, ha pubblicato le foto delle nuove tute che il monegasco e Carlos Sainz indosseranno proprio nel fine settimana previsto nella città del peccato, sulla pista statunitense.