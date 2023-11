Napoli, Inter, Roma e Lazio: le ultimissime

In Champions pareggia il Napoli, l'Inter vola agli ottavi. Mourinho risponde a Sarri che intanto spera per Zaccagni

ROMA - Occasione sprecata dal Napoli che non va oltre il pareggio per 1-1 in casa contro l'Union Berlino di Bonucci in un match della quarta giornata del gruppo C di Champions League. Al 'Maradona' i partenopei passano in vantaggio al 39' con Politano ma si fanno raggiungere al 12' della ripresa da Fofana. La situazione nel girone per gli azzurri resta assolutamente sotto controllo: comanda il Real Madrid a 12 punti e già agli ottavi, napoli secondo a 7, poi Braga 3 e Union Berlino a 1.

Gramde serata invece per l'Inter che vince a Salisburgo e si qualifica agli ottavi di Champions. Ai nerazzurri basta la rete di Lautaro Martinez su rigore a 5' dalla fine per portare a casa un risultato importantissimo che consente alla squadra di Inzaghi di centrare l'obiettivo con ben due giornate di anticipo. L'Inter comanda il girone a 10 punti a braccetto con la Real Sociedad che ha battuto il benfica.

Il tecnico della Roma Josè Mourinho alla vigilia della trasferta di Europa League a Praga risponde a Sarri che aveva parlato di “amichevole” dei giallorossi: “Io penso che se qualcuno si deve sentire offeso con le sue dichiarazioni sono le persone della Slavia, non io”. “E' come per dire che Slavia è una squadra senza qualità. Io invece rispetto sempre i miei avversari. La differenza fra un allenatore da 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è proprio la mentalità e il rispetto delle partite visto che nessuna può essere considerata un'amichevole. Sono curioso di vedere la reazione della Lega Serie A a queste parole visto che sono state una critica diretta e obiettiva. Io aspetto”.

La Lazio tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Mattia Zaccagni. L'esterno d'attacco biancoceleste non ha riportato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro, infortunato ieri sera nel match di Champions League contro il Feyenoord. A dare l'annuncio il club biancoceleste con una nota sul proprio sito ufficiale che sottolinea che il giocatore ha “già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab".