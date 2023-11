Roma, Atalanta, Fiorentina e tennis: le ultimissime

In Europa League Slavia Praga-Roma e Atalanta-Sturm Graz. In Conference la Fiorentina in Serbia. A Metz derby Sonego-Fognini

ROMA – Si chiude questa settimana europea prima della sosta per le nazionali. In Europa League alle 18.45 Roma di scena a Praga contro lo Slavia mentre alle 21 l'Atalanta a Bergamo sfida lo Sturm Graz. In Conference la Fiorentina alle 21 sfiderà in Serbia il Cukarcki. Le probabili formazioni.

Sarà Lorenzo Sonego a sfidare questa sera Fabio Fognini, in un derby tutto azzurro, nei quarti di finale nel "Moselle Open", Atp 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sul veloce indoor dell'Arenes di Metz, in Francia. Il tennista piemontese, campione uscente e testa di serie numero 6, si e' imposto al secondo turno (ottavi) sul qualificato giordano Abdullah Shelbayh, battuto in due set con il punteggio di 6-3 7-5.