Derby, Europa, Felipe Melo e Lione: le ultimissime

Tavolo tecnico in questura in vista di Lazio-Roma. Oggi tre italiane impegnate in Europa e Conference League. Melo: "Mbappé è uno stupido"

ROMA - E' in programma domani il tavolo tecnico in Questura per approntare il piano sicurezza per il derby di domenica tra Lazio e Roma. Attenzione particolare a eventuali delegazioni di tifoserie estere, che potrebbero venire all'Olimpico come accaduto negli scorsi anni. Saranno controllati tutti gli striscioni per evitare messaggi politici, antisemiti o comunque con riferimento al conflitto tra Israele e Hamas. in campo 1000 uomini delle forze dell'ordine.

Si chiude questa settimana europea prima della sosta per le nazionali. In Europa League alle 18.45 Roma di scena a Praga contro lo Slavia mentre alle 21 l'Atalanta a Bergamo sfida lo Sturm Graz. In Conference la Fiorentina alle 21 sfiderà in Serbia il Cukarcki.

Felipe Melo è reduce dall'importante successo ottenuto con il Fluminense. La compagine brasiliana ha conquistato la Copa Libertadores, battendo in finale il Boca Juniors. Intervistato da TNT Sports, l'ex centrocampista della Juventus ha riservato una stoccata nei confronti di Mbappé: "E' uno stupido. Ha segnato tre gol in finale ma l'Argentina è diventata campione e Messi è il migliore del mondo. Ha ancora molto da imparare, non può parlare di calcio sudamericano".

Il Lione ha contestato duramente la decisione della commissione disciplinare della LFP di non dare seguito agli incidenti. Il club francese ha emanato un duro comunicato: “L'Olympique Lyonnais è profondamente scioccato dalla decisione del comitato disciplinare di dichiararsi incompetente a far fronte agli incidenti estremamente gravi che hanno gravemente ostacolato l'arrivo del suo gruppo professionistico vicino allo stadio Vélodrome, domenica 29 ottobre scorso, durante la 10a giornata di L1. Una decisione, questa, che ha spinto il Lione a ricorrere in appello. Il match, al momento, è stato rinviato al prossimo 6 dicembre.