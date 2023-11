Roma, Fiorentina, Liverpool e tennis: le ultimissime

La Roma crolla a Praga, Fiorentina in testa al girone. Liberato il padre di Luis Diaz. Il tabellone delle Atp finals di Torino

ROMA – Europa League amara per la Roma che a Praga contro lo Slavia esce sconfitta per 2-0 e ora rischia di passare da seconda del girone. I gol tutti nella ripresa: apre Jurecka al 50', il raddoppio al 74' di Masopust. Con questo risultato lo Slavia Praga aggancia i giallorossi ma è primo per la differenza reti.

In Conference League invece vittoria esterna della Fiorentina per 1-0 sul Cukaricki match valdio per la quarta giornata del gruppo F di Conference League a Belgrado. A decidere la partita il calcio di rigore trasformato da Nzola all'8'. In classifica la viola vola in testa al girone F a quota 4 punti seguita a 4 dal Ferencvaros secondo in coppia con il Genk.

Dopo 14 giorni è stato liberato il padre dell'attaccante del Liverpool Luis Diaz. A dare l'annuncio i media colombiani. Luis Manuel Diaz era stato rapito da una banda di guerriglieri dell'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) nel dipartimento di La Guajira in Colombia insieme alla moglie, che era stata rilasciata dopo poche ore.

Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune: saranno questi gli avversari di Jannik Sinner nel gruppo Verde alle Atp Finals che scatteranno domenica a Torino. Effettuato il sorteggio al Grattacielo Intesa Sanpaolo per quello che e' il tradizionale appuntamento conclusivo della stagione del circuito maggiore. Nel girone Rosso si affronteranno invece Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev. I primi due di ciascun gruppo si incroceranno poi in semifinale.