Roma, Lazio, Atalanta e tennis: le ultimissime

ROMA – Subito dopo la sconfitta a Praga contro lo Slavia in Europa League il tecnico della Roma José Mourinho non cerca scuse: “Il risultato è meritatissimo. Non mi è piaciuto niente, ho già parlato con i giocatori nello spogliatoio, cosa che di solito non faccio”. Poi rincara: “La squadra ha giocato così male che non voglio cercare scuse. Dal punto di vista individuale sono stati pochissimi quei giocatori che hanno avuto l'atteggiamento corretto. Molti non hanno avuto l'approccio giusto per una partita seria tranne Bove. Siamo stati orribili. C'e' stata una reazione positiva, ma meritiamo il peso della sconfitta”.

In casa Lazio salvo sorprese Mattia Zaccagni non sarà del derby. Martedì contro il Feyenoord si è temuto il peggio per il suo ginocchio. La società ha tranquillizzato comunicando che gli esami effettuati "al momento non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro”. Ci vuole cautela, il colpo c'è stato in una zona delicata. Sarri eviterà rischi. I tempi di recupero sono troppo brevi, immaginarlo in campo domenica all'Olimpico sarebbe un azzardo. Al suo posto pronto Pedro nel tridente con Immobile e Felipe Anderrson.

L'Atalanta vince 1-0 grazie alla rete di Djimsiti e rafforza il primo posto nel gruppo D di Europa League. Quella del Gewiss Stadium è stata una partita complicata contro un avversario difficile da affrontare e ben chiuso in fase di non possesso: gli orobici vendicano dunque il 2-2 in rimonta dell'andata e blindano il passaggio del turno: sono ai sedicesimi con due turni di anticipo. Per il primo posto, dunque per evitare i playoff e andare agli ottavi, servirà attendere lo scontro diretto con lo Sporting che oggi ha battuto il Rakow.

Fabio Fognini concede 3 game a Lorenzo Sonego, indovina la partita perfetta e si qualifica per la semifinale del torneo Atp 250 di Metz. Il ligure si e' imposto col punteggio ndi 6-1/6- 2, giocando un tennis perfetto dal primo all'ultimo punto, sembrando a tratti il Fognini top 10 di qualche anno fa. "E' stata una delle migliori partite di questo orribile 2023", ha detto a fine gara. Probabilmente, la migliore. Sonego, grande favorito di questo match anche in virtu' della classifica (e' numero 47 del mondo, mentre Fognini e' scivolato al 126 posto) non e' mai entrato in partita.