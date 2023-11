Uefa, Italia, Lazio e Neymar: le ultimissime

Italia seconda nel ranking Uefa. Oggi i convocati di Spalletti. Kamada chiede più spazio a Sarri. L'Al Hilal avrebbe deciso di sospendere il contratto con il brasiliano

ROMA - Ottime notizie per il calcio italiano. Le vittorie in Champions League di Lazio, Milan e Inter, e quelle di Atalanta e Fiorentina in Europa e Conference League, hanno permesso all'Italia di confermarsi al secondo posto nel ranking Uefa stagionale, riservato ai Paesi. A comandare la classifica è la Germania con 10071 punti. L'Italia è seconda con 9142, davanti alla Turchia (8750) e alla Spagna (8687). Le prime due Federazioni guadagneranno un posto bonus nella nuova Champions League 2024/25. Ad oggi l'Italia potrebbe quindi avere cinque club nella prossima edizione della più importante manifestazione continentale.

È scattato l’allarme in difesa per Spalletti. Di Lorenzo, squalificato, salterà la Macedonia e conta di ripresentarsi per il... dolce, sul neutro di Leverkusen con l’Ucraina, quando l’Italia dovrà timbrare il biglietto d’ingresso all’Europeo 2024. Scalvini si trascina una forma fastidiosa di lombalgia: Gasperini ieri sera non l’ha utilizzato con lo Sturm Graz in Europa League. Sul centro-destra, il ct è scoperto o deve almeno integrare il gruppo, confidando nella clemenza dell’ultimo turno di campionato: altri infortuni lo metterebbero in difficoltà. Oggi la lista.

Ha iniziato da titolare, Daichi Kamada. Poi piano piano è finito in panchina. Sarri lo apprezza moltissimo, ma continua a preferirgli altri centrocampisti. E il giapponese ai microfoni di Sports Hochi ha parlato del suo inizio alla Lazio e non solo: “Non ho nessun problema con la lingua. Il mio unico problema è adattarmi tatticamente in questa squadra. Sinceramente non pensavo di giocare così poco nella Lazio. Luis Alberto è una leggenda e capisco che sia importante aiutarlo inserendo un giocatore di maggiore fisicità come possono essere Vecino e Guendouzi".

Clamorosa decisione dell'Al Hilal. Il club saudita avrebbe infatti deciso di sospendere il contratto con Neymar, dopo il brutto infortunio (rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro) che lo terrà a lungo lontano dai campi di gioco. La società araba vorrebbe liberare uno slot per l'acquisto di un calciatore straniero nel mercato di gennaio e il tecnico Jorge Jesus avrebbe chiesto alla società di acquistare un terzino sinistro. Per farlo, secondo quanto riportato dai media sauditi, l'Al Hilal ha deciso di sospendere temporaneamente l'iscrizione del giocatore brasiliano alla squadra.