Juventus, Lazio, Abodi e tennis: le ultimissime

Allegri: "Non possiamo fermarci". Zaccagni ancora fermo a Formello. Il Ministro dello Sport torna sulle scommesse nel calcio. Il calendario di Sinner alle ATP Finals di Torino

ROMA - "La partita più importante è sicuramente quella di domani, anche perché l'Inter verrà dopo la sosta. Il Cagliari è una squadra pericolosa, con Ranieri in panchina che non ti dà vantaggi. Bisogna fare una partita tecnica senza perdere la compattezza, che è la cosa più importante. Domani non c'è da strafare ma fare le cose normali". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari. "Domani è importante perché è la chiusura di un ciclo di partite e dopo ci sarà la sosta ma anche per la classifica. A noi servono punti per allungare sulla quinta", aggiunge Allegri.

Seduta di allenamento a Formello per la Lazio cha sta preparando il derby contro la Roma. Ancora riposo per Zaccagni, alle prese con una distorsione al ginocchio, Luis Alberto invece ha lavorato a parte in scarpe da ginnastica. Buone notizie in difesa per Sarri: Marusic torna in gruppo dopo la mancata convocazione di Champions così come Casale, fermo dalla trasferta di Rotterdam per la lesione all'adduttore. Zaccagni in ogni caso è praticamente out per il problema riportato al ginocchio destro, al massimo andrà in panchina, la prudenza consiglia il rientro dopo le due settimane di sosta. Pedro si scalda, sarà lui a chiudere il tridente a sinistra, con Felipe Anderson a destra e Immobile in vantaggio su Castellanos per la maglia da centravanti.

"Le scommesse dei calciatori rappresentano un vero e proprio 'alto tradimento'"- Lo ha ribadito il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, ospite della trasmissione "Casa Italia" in onda in tutto il mondo su Rai Italia, parlando delle riforme de calcio italiano: "Per questo, sto elaborando con altri colleghi la 'Carta dei Doveri', un documento da integrare e allegare ai contratti per esplicitare i doveri, letto e sottoscritto da tutti i tesserati di fronte al quale non potranno dire non lo sapevamo, non c'eravamo accorti: no al doping, no alla droga, no alle scommesse sul calcio, no utilizzare piattaforme audiovisive illegali, no pagamenti in nero".

Attesa per le ATP Finals di Torino dove Jannik Sinner incrocerà il serbo Djokovic, il greco Tsitsipas e il danese Rune. L'azzurro sarà il primo tennista a scendere in campo al PalaAlpitour di Torino insieme al proprio avversario Stefanos Tsitsipas: l’incontro è previsto per domenica pomeriggio, non prima delle 14.30. Le altre due partite di Jannik Sinner sono in programma martedì 14 novembre e giovedì 16 novembre, con gli avversari ancora da definire.