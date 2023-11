Juventus, Milan, Monza e Italia: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

In campo Juventus, Milan e Monza. Spalletti taglia Immobile e Mancini

ROMA – Prosegue la dodicesima giornata del campionato di calcio di Serie A alle 15 Lecce-Milan, alle 18 Juventus-Cagliari chiuderà questo sabato di calcio il Monza che ospiterà il Torino. Le probabili formazioni

Ultimi due impegni nel girone di qualificazione ad Euro 2024 per la Nazionale, che venerdì 17 novembre affronterà la Macedonia del Nord allo Stadio Olimpico di Roma per poi vedersela lunedì 20 novembre alla BayArena di Leverkusen con l'Ucraina. Sono 29 i calciatori convocati da Luciano Spalletti: tornano a vestire la maglia azzurra Davide Calabria, assente dal giugno 2022, Buongiorno, Toloi e Jorginho, che ritrovano la Nazionale cinque mesi dopo le Finals di Nations League. I volti nuovi sono quelli del difensore della Juventus Andrea Cambiaso e del centrocampista del Monza Andrea Colpani, che avevano già preso parte agli stage dedicati ai calciatori di interesse nazionale. Non convocati invece sia Immobile della Lazio che Mancini della Roma.