Derby, Milan e Juventus: le ultimissime

Pronto il piano sicurezza per Lazio-Roma, Immobile: "La vittoria in Champions ci ha dato fiducia". Milan rimontato. La Juventus supera anche il Cagliari

ROMA - Cresce l'attesa per il derby: ieri il tavolo tecnico in Questura approntato il piano sicurezza per il derby di domani tra Lazio e Roma. Attenzione particolare a eventuali delegazioni di tifoserie estere, che potrebbero venire all'Olimpico. Saranno controllati tutti gli striscioni per evitare messaggi politici. in campo 1000 uomini delle forze dell'ordine. Ci sarà inoltre la spartizione delle aree sosta in piazzale Clodio, per la Roma, e nell'area della XVII Olimpiade ampliata per l'occasione in viale dello stadio Flaminio e piazzale Ankara.

Bocche cucite in casa di Lazio e Roma in vista del derby, la società biancoceleste ha pubblicato via social un'intervsiat del capitano Ciro Immobile: "Il derby è una partita sempre emozionante, più delle altre gare vissute in carriera. E' qualcosa che va oltre anche a livello di spettacolo sugli spalti, tifo e colori". poi prosegue: "La vittoria contro il Feyenoord ci ha dato fiducia, sono stati tre punti importanti per il futuro di un girone davvero equilibrato. Spero che ci abbia lasciato tutta quella forza ed energia che ci servirà in vista del derby. In campionato abbiamo perso qualche punto di troppo e vogliamo recuperare".

Nel secondo anticipo di questo sabato la Juventus ha centrato in casa contro il Cagliari battuto 2-1 la quarta vittoria di fila e vola al secondo posto in classifica a quota 28 punti uno in meno dell'Inter che domenica sera ospiterà il Frosinone. I gol tutti nella ripresa. Sblocca Bremer al 60' il raddoppio di Rugani arriva al 70'. Inutile per i sardi la rete di Dossena a 5' dalla fine.

Gara incredibile al Via del Mare tra Lecce e Milan con gol annullato ai padroni di casa in pieno recupero e tante proteste, dopo che la squadra di D'Aversa aveva recuperato due reti e agguantato il 2-2 finale. E' comunque un altro mezzo passo falso del Milan in campionato ma poteva anche andare molto peggio se l'arbitro Abisso, richiamato dal Var non avesse annullato per un fallo la rete di Piccoli in pieno recupero e con il Milan in dieci per l'espulsione di Giroud. Un punto che non consente al Milan di avvicinarsi quanto avrebbe voluto alla vetta.