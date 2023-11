Derby, Napoli, Atalanta e tennis: le ultimissime

Lazio e Roma non si fanno male. Ore decisive per Garcia. L'Atalangta si salva all'ultimo torna a vincere la Fiorentina. Esordio vincente alle Finals per Sinner

ROMA – E' finito 0-0 l'atteso derby tra Lazio e Roma. I giallorossi salgono a quota 18 punti perdendo l'occasione di avvicinare la zona Champions, come i biancocelesti che salgono a 17 punti. Rudi Garcia è quasi l’ex allenatore del Napoli: la sua panchina, che traballava, ora è demolita dal ciclone, l’Empoli, che si è abbattuto sul Maradona in una domenica che chiude un’epoca breve ma comunque sfarzosa. Lo scudetto di giugno è un ricordo, la terza sconfitta interna induce Aurelio De Laurentiis a preparare la lettera per comunicare l’esonero di un allenatore che in dodici giornate di campionato e quattro di Champions League non è riuscito a regalare emozioni: l’Empoli vince 1-0, gol di Kovalenko al 46'. Orr decisive per scegliere il neo allenatore. L'Atalanta agguanta al 92' il pareggio fuori casa con l'Udinese. Alla rete dei friulani di Walace al 44' i bergamaschi rispondono con Ederson nel recupero e restano nei 'piani alti' della classifica a quota 20 punti. La Fiorentina s'impone tra le mura amiche 2-1 contro il Bologna e lo scavalca, agguantando proprio al quinto posto. Esordio vincente per Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals di Torino: l'altoatesino numero 4 del ranking si e' imposto in due set sul greco Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-4, in un'ora e 25 minuti di gioco. Il 22enne azzurro, autore di una grande prestazione, ha chiuso la partita mettendo a segno il suo nono ace. Per vincere gli sono bastati soltanto due break, uno per set. Per Sinner è la prima vittoria alle Finals da titolare dopo quella 'inutile' ottenuta due anni fa da riserva contro Hubert Hurckaz.