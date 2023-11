Inter, Lazio, Roma e Italia: le ultimissime

L'Inter torna prima. Dopo il derby parlano Sarri e Mourinho. Prime defezioni per il ct Spalletti

ROMA – Nel posticipo della dodicesima giornata di campionato l'Inter batte il Frosinone 2-0 supera la Juventus e torna nuovamente al comando della classifica a quota 31 punti a +2 proprio sui bianconeri. Sblocca Dimarco sul finire del primo tempo, in avvio di ripresa il raddoppio di Calhanoglu su calcio di rigore.

"Sono soddisfatto perché la squadra è in crescita, dobbiamo solamente ritrovare la pericolosità offensiva della passata stagione”. Così il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo lo 0-0 contro la Roma. “Quando non la puoi vincere non la devi perdere. Le palle gol più importanti sono state le nostre, ma va bene così. Mi dispiace che il terreno di gioco sia in queste condizioni, è difficile giocare a calcio. Non è all'altezza di queste due squadre, è difficilissimo giocare il pallone rasoterra".

Il tecnico della Roma José Mourinho, così come Sarri, si tiene stretto il punto: “Quando si gioca, si gioca per vincere. E' un punto positivo, meglio di una sconfitta. Quando giochi contro una squadra che ha i tuoi stessi obiettivi e la tua stessa posizione in classifica è importante anche non perdere”. Poi prosegue: “Hanno giocato i giocatori che erano nelle migliori condizioni, a centrocampo abbiamo messo uomini che potevano avere gamba, cuore e testa. In difesa abbiamo gli uomini contati e quando l'arbitro, solo a noi, da' due gialli ai difensori centrali andiamo in difficoltà. I ragazzi hanno fatto una buona partita, con personalita' e tanto possesso palla. Abbiamo avuto qualche opportunità ma ci è mancato il gol".

I calciatori Meret, Toloi e Calabria, infortunatisi in occasione delle rispettive gare di campionato, resteranno a casa dopo essere stati sconvocati dal ct azzurro Luciano Spalletti per gli impegni di qualificazione a Euro 2024 contro la Nord Macedonia e l'Ucraina. Lo rende noto la Figc. Al momento non è prevista alcuna nuova convocazione in sostituzione dei tre giocatori di Napoli, Atalanta e Milan.