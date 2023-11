Napoli, Vieri, Berlino e tennis: le ultimissime

Mazzarri: "Non ho dirmito!". Vieri: "Con la Lazio perso uno scudetto clamoroso". Si dimette il tecnico dell'Unione Berlino. Le possibili combinazioni alle Atp Finals

ROMA - Walter Mazzarri diretto a Castel Volturno. Verso le 12 il nuovo allenatore del Napoli ha lasciato l'Hotel Serapide di Pozzuoli col suo vice Frustalupi e a Calcionapoli24 ha dichiarato: "Prime sensazioni? Sono stanco, sono giorni che non dormo (ride, ndr). Tutto bello come al solito qui. Ora Castel Volturno? Certo!". Domani a Castel Volturno andrà in scena un allenamento congiunto con la Juve Stabia, prima sfilata del Napoli di Mazzarri. Da valutare le condizioni di Meret e Mario Rui, entrambi alle prese con risentimenti muscolari rimediati domenica.

L'ex attaccante Christian Vieri si è raccontato ai microfoni di Radio Serie A con Rds e tra le le tante cose è tornato sul periodo in cui era alla Lazio: "Con la Lazio avevamo una super squadra. Non so come abbiamo fatto a perdere lo scudetto. All'Inter, invece, volevo giocare con Ronaldo, il giocatore più forte, a quei tempi era incredibile e io ero curioso di conoscerlo. Un club meraviglioso, c'era tutto per vincere".

Urs Fischer non è più l'allenatore dell'Union Berlino. Il 57enne tecnico svizzero paga il pessimo avvio di stagione con la squadra ultima sia in Bundesliga, sia nel girone di Champions League. A dare l'annuncio ufficiale lo stesso club tedesco con una nota sul proprio sito web: "L'FC Union Berlin e l'allenatore Urs Fischer interrompono con effetto immediato la loro collaborazione. Il presidente dell'Union, Dirk Zingler, e Urs Fischer hanno preso questa decisione congiunta dopo un colloquio".

Manca solo una giornata per concludere il Gruppo Verde alle Nitto Atp Finals. Dopo la straordinaria vittoria di Sinner contro Djokovic e il ritiro di Tsitsipas contro Rune, la strada verso le semifinali inizia a delinearsi. Nulla però è ancora deciso. Tsitsipas si è ritirato dal torneo, e il suo sostituto Hurkacz non potrà passare il turno, viste le due sconfitte rimediate. Rimangono in gioco solo Rune, Djokovic e Sinner. Al momento l'azzurro è in vantaggio grazie alle sue due vittorie, ma non è ancora sicuro del passaggio alle semifinali. Sarà decisiva l’ultima giornata di giovedì con Sinner-Rune e Djokovic-Hurkacz. In caso di vittoria l'azzurro si qualificherà da primo, mentre con una sconfitta dovrà guardare al risultato del serbo.