Italia, Inter, Napoli e tennis: le ultimissime

Entusiasmo all'Olimpico per l'Italia ma si ferma Bastoni Il saluto di Garcia. Alcaraz batte Rublev alle Finals

ROMA - Venerdì inizia la tre giorni decisiva per conquistare il pass verso Euro 2024: l'Italia sfida la Macedonia del Nord e potrà contare sul sostegno dei suoi tifosi. A due giorni dal match, infatti, sono già 47.000 i biglietti emessi (capienza per la gara 60.000 posti) e nelle prossime ore il dato è destinato ad aumentare. Terminati i biglietti di Tribuna Tevere Parterre destinati alla Promo Famiglia, sono ancora disponibili i tagliandi a prezzo ridotto per Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari. I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

Inter in ansia per le condizioni di Alessandro Bastoni, finito ko durante l'allenamento dell'Italia, impegnata per le gare di qualificazione a Euro 2024 contro Macedonia (17 novembre) e Ucraina (20 novembre). Il giocatore lamenta un affaticamento al polpaccio destro e dovrà essere valutato nelle prossime ore e verrà sottoposto ad un controllo.

Fresco di esonero dal Napoli Rudi Garcia torna a parlare e lo fa via social: “Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato il mio arrivo dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champions League”.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz si è imposto sul russo Andrey Rublev in due set con il punteggio di 7-5, 6-2 nel secondo incontro del gruppo rosso alle Atp Finals di Torino. Il numero 2 del mondo resta così in corsa per le semifinali. E' il primo successo di sempre alle Finals per Alcaraz mentre il russo, alla seconda sconfitta su due partite, non ha più possibilità di andare avanti. Questa sera tedesco Zverev, dopo aver superato Alcaraz al primo turno, sfiderà l'altro russo Daniil Medvedev