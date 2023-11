Florenzi, Roma, Lazio e tennis: le ultimissime

Florenzi indagato nell'ambito scomnesse. Lukaku rifiata, Anderson prende tempo sul rinnovo. Medvedev in semifinale alle Finals

ROMA - Il calciatore del Milan Alessandro Florenzi è indagato dalla Procura di Torino nell'ambito dell'indagine sul calcio scommesse. Al giocatore viene contestata la fattispecie dell'articolo 4 della legge 401 del 1989. Nello stesso procedimento sono già indagati altri calciatori tra cui Zaniolo, Fagioli e Tonali. Il calciatore è stato convocato per essere ascoltato nei prossimi giorni dagli inquirenti.

Per il suo ottantesimo gol con il Belgio dovrà aspettare ancora un po’, forse solamente tre giorni quando sfiderà da titolare l’Azerbaigian. Ieri Lukaku è rimasto a 79, ma finalmente anche a riposo. E chissà che Mourinho non abbia mandato un messaggio al ct Tedesco per ringraziarlo del primo pit stop stagionale di Romelu, ormai a corto di fiato ed energie. Sicuramente il tecnico portoghese avrà tirato ieri sera un sospiro di sollievo quando ha saputo della tribuna di Big Rom nell’amichevole contro la Serbia.

In casa Lazio il patron biancoceleste Claudio Lotito ha messo sul piatto un'offerta da 3 milioni di euro più bonus (circa 3,5), superiore alla precedente di 2,8 complessivi per Felipe Anderson in scadenza di contratto a giugno 2024. Ma l'agente del brasiliano, sua sorella Juliana Gomes, ha preso ancora tempo per capire quale possa essere la soluzione migliore per il fratello. Sullo sfondo infatti ci sono diverse offerte tra cui quelle arabe che gli garantirebbero un finale di carriera a suon di milioni di dollari.

Daniil Medvedev è il primo semifinalista delle ATP Finals, in corso sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Il 27enne moscovita, numero 3 del mondo, conquista la seconda vittoria su altrettanti incontri nel gruppo Rosso, battendo in due set il tedesco Alexander Zverev, settima testa di serie, con il punteggio di 7-6 (7), 6-4.