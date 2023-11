Italia, Florenzi, Sinner e nadal: le ultimissime

Spalletti convoca Mancini e Carnesecchi. La Procura Figc si muove per Florenzi. Grande attesa per Sinner-Rune. Nadal: "Pronto sa tornare"

ROMA - A seguito degli esami strumentali effettuati stamani, che hanno confermato "un risentimento muscolare al polpaccio destro, il difensore Alessandro Bastoni è stato ritenuto non idoneo a sostenere gli impegni con la Nazionale e farà pertanto rientro al club di appartenenza. Ulteriori approfondimenti verranno effettuati dallo staff medico dell'Inter". In sostituzione, il Ct Luciano Spalletti ha convocato il difensore della As Roma Gianluca Mancini che si aggregherà alla squadra in serata nella capitale. Inoltre nella notte, il portiere Guglielmo Vicario "ha accusato un leggero stato febbrile. Pertanto, a scopo cautelativo, è stato convocato il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi che raggiungerà Coverciano nella tarda mattinata".

Non è stata una sorpresa per la Figc la notizia dell'iscrizione di Alessandro Florenzi nel registro degli indagati da parte della Procura di Torino, che contesta al terzino del Milan l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse (reato punito da una specifica normativa, quella contemplata all'art. 4 della legge 401 del 1989). La procura della Figc ne era infatti già a conoscenza e così dopo Fagioli, Tonali (che hanno entrambi patteggiato la squalifica) e Zaniolo (che invece ha respinto ogni responsabilità su scommesse effettuate nel calcio e in questi giorni è impegnato con la Nazionale di Spalletti) c'è un altro nome sulla lista del procuratore federale Giuseppe Chiné, la cui inchiesta sul fronte sportivo ormai è collegata a quella penale.

Dopo l'esaltante successo contro Novak Djokovic, Jannik Sinner chiude il Round Robin delle Nitto Atp Finals contro il danese Holger Rune che non ha mai battuto nei due precedenti match disputati. Una sfida decisiva quella tra il 22enne altoatesino e il 20enne nativo di Gentofte che vale l'approdo in semifinale: ecco tutto quello che c'è da sapere. L'azzurro e il danese si sfideranno sul campo del Pala Alpitour di Torino nel match della sessione serale, in programma non prima delle ore 21:00.

C'è un grande assente nelle Nitto Atp Finals di Torino: si tratta di Rafa Nadal, che è fermo da gennaio (quando si infortunò agli Australian Open nel match di secondo turno perso contro Mackenzie McDonald) e ora fa chiarezza sul suo futuro. "Finora non sapevo se avrei mai giocato di nuovo a tennis e ora penso che lo farò, perché l'evoluzione è positiva - sono le parole del 37enne spagnolo, vincitore di 22 Slam, riportate da 'Eurosport' -. Ultimamente ho fatto passi da gigante. Non sono ancora pronto a dire dove e quando lo saprò, sarò il primo a dirlo. Non so a che livello potrò tornare, ma non ho mai perso il mio entusiasmo"