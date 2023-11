Florenzi, Totti, Garcia e Sinner: le ultimissime

Florenzi sentito in Procura a Torino. Totti incontra Spalletti. La scelta di tarcia dopo l'esonero. Sinner matematico in semifinale delle Finals

ROMA - Avrebbe ammesso di aver fatto scommesse su roulette e altri giochi ma non sul calcio Alessandro Florenzi, il calciatore del Milan ascoltato oggi in procura a Torino per poco più di un'ora nell'ambito dell'inchiesta su presunte scommesse illecite. È quanto trapela al termine dell'interrogatorio di questo pomeriggio. Accompagnato dai suoi legali, il giocatore è stato ascoltato dagli investigatori e poi ha lasciato il Palagiustizia torinese da un ingresso secondario. Per Florenzi il reato ipotizzato è esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, lo stesso contestato Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo che nelle scorse settimane sono già stati sentiti.

"Dalla parte del cuore si fa l'abbraccio". Così il ct della Nazionale azzurra Luciano Spalletti incontrando e abbracciando l'ex capitano della Roma Francesco Totti al Bambin Gesù. I due si sono ritrovati per una visita all'ospedale pediatrico di Roma insieme ad una delegazione della Nazionale guidata dal Presidente della Figc, Gabriele Gravina, il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon e il difensore Giovanni Di Lorenzo. Totti è arrivato in scooter mentre gli azzurri con dei van neri.

Mercoledì sono arrivati anche i saluti social del tecnico francese: "Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avventura dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champions League". Ma i tifosi del Napoli hanno notato una cosa: Garcia su Instagram ha disattivato i commenti, limitandoli. Identica soluzione adottata anche su Twitter. Una scelta legata solo all'ultimo post, quello dei saluti al Napoli. Così molti tifosi, in queste ore, lo stanno salutando su vecchi post.

Novak Djokovic ha perso il secondo set contro Hubert Hurkacz (7-6, 4-6), che poi ha sconfitto, nell'ultimo match del Gruppo Verde e Jannik Sinner vola aritmeticamente in semifinale, a prescindere dal match contro Rune. E' il primo tennista italiano a raggiungere questo traguardo.